全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」を6月1日（月）あさ7時～放送開始します。

１．番組概要

“私”を殺したのは誰─？ 性悪美女と入れ替わったヒロイン＆花嫁殺害容疑の貴公子が繰り広げる愛と疑念が錯綜するラブストーリー！ ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/kakanrei/ ■画像クレジット：©2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

２．あらすじ

10年前、父が流刑となり、その道中で強盗に襲われ両親を失った楊采薇（ヤン・ツァイウェイ）は、一人生き延びたものの顔に深い傷を負ってしまう。醜い外見のせいで周囲から虐げられ、遺体収容人として暮らしていたある日、不審死を遂げた一家の事件現場を訪れると、そこで鉢合わせた県令に容疑者として捕らわれてしまう。そこへ、朝廷に仕える御史、潘樾（パン・ユエ）が現れ、楊采薇の疑いを晴らす。幼馴染である楊采薇のことを長年探し続けていた潘樾は、彼女を助け、「生涯で娶りたいのはそなただけ」と永遠の愛を誓う。

３．放送スケジュール

6月1日（月）あさ7時～ 放送スタート BS初放送 毎週月～金 あさ7時～ （全32話/中国語・日本語字幕） ◎各話終了後、TVerで見逃し配信あり

４．キャスト

役名：キャスト 上官芷（シャングワン・ジー）／楊采薇（ヤン・ツァイウェイ）役：ジュー・ジンイー（鞠婧禕） 潘樾（パン・ユエ）役：リウ・シュエイー（劉学義） 楊采薇（ヤン・ツァイウェイ）役：ジョン・ホーフイズー（鄭合惠子） 白小笙（バイ・シアオション）役：ウー・ジアイー（呉佳怡） 卓瀾江（ジュオ・ランジアン）役：リー・ゴーヤン（李歌洋）

５．スタッフ

監督：ゾン・チン（鐘青）「殿下攻略～恋の天下取り～」「恋は不意打ち」 脚本：ユー・ハイリン（于海林）、ゾン・ジン（鐘静） 「絶代双驕～マーベラス・ツインズ～」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。