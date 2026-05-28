新築マンション価格の高騰が続く中で、国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査」によると、中古マンションを購入した世帯の約75.7％が「予算的に手頃だったから」を選択理由に挙げています。

あえて新築ではなく、「中古マンション購入+リフォーム」という選択肢を選ぶ人が増加している今、実際にその選択をした人たちはどのような物件をいくらで取得し、事前に確認すべきだったと後悔したポイントは何か。





リフォーム一括見積もりサービス「リフォームガイド」( https://www.reform-guide.jp/ )を運営するあなぶきデジタルサービス株式会社(東京都渋谷区、代表取締役：松本 伸也)では、直近3年以内に中古マンションを購入し、リフォームした方を対象にアンケートを行い、実態を調査しました。





中古マンション購入+リフォームに関する実態調査





【調査概要】

調査対象者 ：直近3年以内に「中古マンションを購入し、

リフォーム(リノベーション)」をした25歳以上～69歳以下の男女

回答者数 ：198人

居住地 ：全国

調査方法 ：インターネット調査

アンケート実施日：2026年02月03日～2026年02月10日





＜調査結果の引用・転載時のお願い＞

本記事の調査結果や画像を引用する場合は、「リフォームガイド」の名前を明記のうえ、引用元として以下のリンク設置をお願いいたします。

https://www.reform-guide.jp/topics/chukomansion-reform-report/









■築20年以上40年未満の中古マンションを購入した方が約6割。新しすぎず、古すぎない物件を選ぶ傾向に





経験者の約6割が築20～40年未満の中古マンションを購入





経験者に購入した中古マンションの築年数を聞いたところ、最も多かった回答は「築20年以上30年未満(72人/36.4％)」、次いで「築30年以上40年未満(47人/23.7％)」と続き、全体の6割が築20年以上40年未満と回答しています。





この築年数帯の物件は、新築時と比べて価格が下落している一方で、適切なリフォームを施せば快適な居住性を確保できる状態であることが多いです。





中古マンション購入+リフォームでは、こうした「価格と住み心地のバランスが取りやすい築年数帯」の物件が多く選ばれていることがわかります。









■物件は約8割が4,000万円未満で購入、リフォームは約7割が500万円未満で実施

実際に購入した中古マンションの価格とリフォームにかけた費用の分布は、以下の通りです。





中古マンション購入にかかった費用





中古マンションを「2,000万円未満(65人/32.8％)」で購入した方が最も多く、次いで「3,000～4,000万円(56人/28.3％)」で購入した方が多い結果に。





購入した中古マンションをリフォームするのにかかった費用





リフォーム費用に関しては、約7割の方が「500万円未満」と回答しています。





回答の多かった500万円未満の価格帯で、経験者が実施したリフォーム箇所は以下のとおりです。





リフォーム費用300万円未満の方は水回りや壁・床など使用頻度の高い箇所を優先

300万円以上500万円未満の方は、プラスアルファで生活動線や収納などにも着手





リフォーム費用が300万円未満の場合、実施したリフォーム箇所で最も多かったのは水回り(キッチン・ユニットバス・トイレなど)の交換で、次いで壁紙・床の張り替えが続きます。この2項目への回答が特に多く、日常的に使用頻度の高い箇所を優先してリフォームする傾向が見られます。





300万円以上500万円未満になると、水回りと壁紙・床の張り替えは引き続き上位を占めつつ、間取り変更や収納まわりへの回答も増えてきます。予算が上がることで、生活動線や収納といった住まいの使い勝手そのものを見直す工事にも着手できるようになることがわかります。





このことから、経験者の多くが物件購入費を抑えつつ予算に応じて優先度の高い箇所からリフォームを実施していることがわかります。

新築マンションの価格水準が高止まりを続ける中、中古購入+リフォームという選択が現実的なコストで実現できていることがうかがえます。









■20代は“自分好みの空間にしたい”、30～40代は“立地重視”、50～60代は”縁とタイミング”――年代で異なる、中古を選んだ本音

新築ではなく、中古マンション購入+リフォームを選んだ理由を年代別に見てみると、それぞれ異なる背景が浮かび上がってきました。





【年代別】中古マンション購入+リフォームを選んだ理由





20代では、「自分好みの間取りやデザインにしたかったから」が最多回答となりました。

中古マンション購入+リフォームを妥協の選択としてではなく、理想の住まいをつくるための選択としてとらえていることがうかがえます。(※20代は回答者数が少数のため参考値)





30～40代では、多くの年代で共通の1位「新築が高くて予算オーバーだった」に続き、2位に「希望のエリア(立地)に新築がなかった」がランクイン。価格だけでなく立地を重視して選ぶ傾向が見られ、子育て・教育環境を重視した物件選びをしている可能性もうかがえます。

特に40代では、物件購入費・リフォーム費ともに高い価格帯への回答が他の年代と比べて多く、住まいにかける予算規模が大きい傾向が見られました。

子どもの成長や家族構成の変化に合わせて、住まいの質にこだわりたいという気持ちが出やすい時期であることが、背景にある可能性もうかがえます。





年代別の物件購入費用

年代別のリフォーム費用





50～60代では、「偶然条件に合う物件を見つけた」が購入のきっかけとして上位に挙がっており、タイミングや縁を重視する傾向が見られます。また、物件価格・リフォーム費用ともに低価格帯への回答が多く、必要最小限の投資で中古マンション購入+リフォームを実施するケースが多いようです。









■経験者が「もっと確認すべきだった」と後悔したこと。物件購入前は「給排水管など隠れた不備」リフォーム前は「見積もりが妥当かどうか」

今回の調査では、経験者が物件購入～リフォームまでの間で「今思えば、もう少し確認しておきたかった」と感じたことも伺いました。





【物件購入前に確認すべきだったこと】





物件購入までで確認しておきたかった事、1位は「給排水管の老朽化など、目に見えない隠れた不備の確認」





物件購入前に確認すべきだったことの上位3つは、以下のとおりです。





1位 給排水管の老朽化など、目に見えない隠れた不備の確認(71人/35.9％)

2位 大規模修繕の履歴や、修繕積立金の今後の値上がり予定(65人/32.8％)

3位 希望のリフォームができる物件かどうか(64人/32.3％)





物件購入前の後悔として最も多く挙げられたのは、壁の中や床下など目視では確認しにくい設備の状態を確認しておくべきだったことです。

目に見えない部分の老朽化リスクは築年数が古い物件ほど高く、購入前にインスペクション(住宅診断)を活用することが、こうした見えない不安を減らす手段のひとつとして有効です。





【リフォーム依頼までに確認すべきだったこと】





リフォームを依頼するまでで確認しておきたかった事、1位は「提示された見積もり金額が、相場に対して妥当かどうか」





リフォーム依頼までに確認すべきだったことの上位3つは、以下のとおりです。





1位 提示された見積もり金額が、相場に対して妥当かどうか(86人/43.4％)

2位 マンションリフォームの実績や、特有の構造・規約への詳しさ(59人/29.8％)

3位 アフターサービスや、工事後の保証内容の充実度(57人/28.8％)





リフォーム依頼前の後悔で最も多かったのは、「見積もり金額が相場として妥当かどうか」でした。

リフォームの見積もり金額が適正かどうかは、複数の提案を見比べて初めて判断できるものです。複数のリフォーム会社から見積もりを取り、内容と金額を見比べることが、こうした不安を和らげるひとつの方法といえます。









■まとめ

今回の調査では、中古マンション購入+リフォームを選んだ経験者198人の実態が明らかになりました。

年代によって動機や予算規模は異なりますが、ライフステージに合った物件と住まいづくりを、現実的なコストで実現しているという点は共通しています。





また、築20～40年の物件を中心に物件購入費を抑えながらリフォームで住み心地を整えるという選択が、新築一択ではない時代の住まい取得の一つのかたちとして定着しつつあるようです。





一方、後悔したポイントとして多く挙げられたのは、購入前の「給排水管など目に見えない箇所の状態確認」と、リフォーム前の「見積もり金額が妥当かどうかわからない」という2点です。どちらも事前に対処できる問題であり、物件選びの段階での確認と、複数のリフォーム会社への見積もり依頼が、中古マンション購入＋リフォームを後悔なく進めるための鍵となるでしょう。









■「リフォームガイド」では、ひとりひとりに合わせたリフォーム会社選びをトータルサポート





リフォームガイド11周年ロゴ





リフォームを検討する多くの方が、「どの会社に頼めばいいかわからない」「見積もりが高いのか安いのか判断できない」という迷いを抱えています。

今回の調査でも、見積もりの妥当性や会社選びについて「もっと事前に確認すべきだった」と感じた経験者が多く、こうした迷いや不安は多くの方に共通する課題といえます。





リフォームガイドは、そうした迷いや不安に寄り添い、安心してリフォームの一歩を踏み出せるよう支援するための、無料のリフォーム一括見積もりサービスです。





プロのコンシェルジュが希望のリフォームに合った会社を選定し、工事内容を各社に伝えた上で現地調査の日程調整まで対応。現地調査後も、見積もりの確認・相見積もりの相談・お断り代行・完成保証の発行など、見積もり取得から契約までをトータルサポートしています。









＜本件に関するお問い合わせ先＞

下記リンクよりお問い合わせをお願いいたします。

https://presskit.jp/kits/a3mnr5h0qoioft7in4ewebvf









【サービス概要】

サービス名 ： リフォームガイド

URL ： https://www.reform-guide.jp/

サービス内容： リフォーム会社の紹介・見積もり依頼代行等のサポート、

リフォームに関するノウハウやリフォーム会社に関する情報の提供









【運営会社】

会社名 ： あなぶきデジタルサービス株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂1-13-5 MST渋谷ビル2F

代表者 ： 代表取締役 松本 伸也

事業内容： オンラインサービスの提供

URL ： https://anabuki-digital.co.jp/