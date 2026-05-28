消費者嗜好の変化に対応する中で、食品・飲料企業におけるカスタマイズ型市場インサイトの重要性が高まっている
食品・飲料企業は、購買行動変化、健康志向、価格感応度、消費トレンド変化へ対応するために、カスタマイズ型市場インテリジェンスを活用するようになっています。
ある食品・飲料企業は、市場予測と実際の消費者行動との間に大きな差が生まれ始めていることに気付きました。
これまで安定成長していた複数の商品カテゴリーでは需要成長が鈍化する一方、健康志向、利便性、高付加価値素材、機能性食品関連カテゴリーでは予想以上に需要が拡大していました。
また、小売企業側では在庫戦略の見直し頻度が増え、消費者のブランド選択や購買判断も、価格、健康意識、デジタル情報などに大きく影響されるようになっていました。
その一方で、一般的な食品・飲料市場レポートでは依然として市場全体の成長が予測されていました。
しかし、社内では経営層からより具体的な疑問が出始めていました。
どの消費トレンドが一時的な流行ではなく長期的な需要変化になるのか。どの製品カテゴリーが食生活変化の影響を受けやすいのか。地域別消費構造はどのように変化しているのか。将来的な成長機会はどこで生まれるのか。
同社は、一般的な食品・飲料市場予測だけでは、こうした経営判断に十分対応できないことを認識しました。
そこで同社は、消費者購買行動、食生活トレンド、価格感応度、小売動向、地域別消費変化、新商品需要動向などに特化したカスタマイズ型市場インサイトを活用しました。
その結果、同社は成長分野をより早く特定し、製品戦略や市場計画をより柔軟に見直せるようになりました。
現在、このような課題は世界の食品・飲料業界全体へ広がっています。
消費者嗜好は従来予測より速く変化している
現在、食品・飲料市場における消費行動は以前より急速に変化しています。
消費者は、健康、価値、品質、利便性などをこれまで以上に重視するようになっています。
クリーンラベル食品、機能性原料、植物由来食品、利便性食品、持続可能包装、パーソナライズ栄養などへの関心も拡大しています。
その一方で、インフレや生活コスト上昇によって、価格感応度も高まっています。
高付加価値商品を重視する消費者が増える一方、価格重視型購買へ移行する層も増えています。
そのため、食品・飲料企業にとって長期需要予測は以前より複雑になっています。
一般的な市場レポートではカテゴリー全体の成長率は把握できても、購買動機、食生活変化、小売チャネル構造、地域別消費行動などまでは十分に分析できないためです。
食品・飲料市場が変化する中、多くの企業が、より詳細な市場インテリジェンスを必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
カスタマイズ型市場インサイトが消費需要可視性を強化している
現在、多くの食品・飲料企業が、急速に変化する消費者行動をより正確に把握するために、カスタマイズ型市場インテリジェンスへの投資を拡大しています。
経営層は、どの消費トレンドが長期成長機会になるのか、どの市場で価格競争が強まっているのか、どの顧客層が需要拡大を牽引しているのかをより詳細に把握したいと考えています。
そのため、多くの企業が、食生活変化、購買行動、小売動向、価格環境、消費者心理、カテゴリー別需要変化などを分析するためにカスタマイズ型市場インサイトを活用しています。
小売変化と商品開発サイクルが加速している
ある食品・飲料企業は、市場予測と実際の消費者行動との間に大きな差が生まれ始めていることに気付きました。
これまで安定成長していた複数の商品カテゴリーでは需要成長が鈍化する一方、健康志向、利便性、高付加価値素材、機能性食品関連カテゴリーでは予想以上に需要が拡大していました。
また、小売企業側では在庫戦略の見直し頻度が増え、消費者のブランド選択や購買判断も、価格、健康意識、デジタル情報などに大きく影響されるようになっていました。
その一方で、一般的な食品・飲料市場レポートでは依然として市場全体の成長が予測されていました。
しかし、社内では経営層からより具体的な疑問が出始めていました。
どの消費トレンドが一時的な流行ではなく長期的な需要変化になるのか。どの製品カテゴリーが食生活変化の影響を受けやすいのか。地域別消費構造はどのように変化しているのか。将来的な成長機会はどこで生まれるのか。
同社は、一般的な食品・飲料市場予測だけでは、こうした経営判断に十分対応できないことを認識しました。
そこで同社は、消費者購買行動、食生活トレンド、価格感応度、小売動向、地域別消費変化、新商品需要動向などに特化したカスタマイズ型市場インサイトを活用しました。
その結果、同社は成長分野をより早く特定し、製品戦略や市場計画をより柔軟に見直せるようになりました。
現在、このような課題は世界の食品・飲料業界全体へ広がっています。
消費者嗜好は従来予測より速く変化している
現在、食品・飲料市場における消費行動は以前より急速に変化しています。
消費者は、健康、価値、品質、利便性などをこれまで以上に重視するようになっています。
クリーンラベル食品、機能性原料、植物由来食品、利便性食品、持続可能包装、パーソナライズ栄養などへの関心も拡大しています。
その一方で、インフレや生活コスト上昇によって、価格感応度も高まっています。
高付加価値商品を重視する消費者が増える一方、価格重視型購買へ移行する層も増えています。
そのため、食品・飲料企業にとって長期需要予測は以前より複雑になっています。
一般的な市場レポートではカテゴリー全体の成長率は把握できても、購買動機、食生活変化、小売チャネル構造、地域別消費行動などまでは十分に分析できないためです。
食品・飲料市場が変化する中、多くの企業が、より詳細な市場インテリジェンスを必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
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カスタマイズ型市場インサイトが消費需要可視性を強化している
現在、多くの食品・飲料企業が、急速に変化する消費者行動をより正確に把握するために、カスタマイズ型市場インテリジェンスへの投資を拡大しています。
経営層は、どの消費トレンドが長期成長機会になるのか、どの市場で価格競争が強まっているのか、どの顧客層が需要拡大を牽引しているのかをより詳細に把握したいと考えています。
そのため、多くの企業が、食生活変化、購買行動、小売動向、価格環境、消費者心理、カテゴリー別需要変化などを分析するためにカスタマイズ型市場インサイトを活用しています。
小売変化と商品開発サイクルが加速している