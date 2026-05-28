消費者嗜好の変化に対応する中で、食品・飲料企業におけるカスタマイズ型市場インサイトの重要性が高まっている

消費者嗜好の変化に対応する中で、食品・飲料企業におけるカスタマイズ型市場インサイトの重要性が高まっている