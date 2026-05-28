“効いているように見えるアクション”が再評価――パワー系アクション俳優・大東賢氏が追求する「肉体説得力」とは
近年、映画・ドラマ・配信作品におけるアクション表現は、単なるスピードや派手さだけではなく、“実際に衝撃が伝わってくるようなリアルさ”が求められる時代へと変化している。
特に世界的にも、
・重量感
・打撃の説得力
・身体の圧力
・存在感
といった「肉体そのものの迫力」に注目が集まり、“効いているように見えるアクション”への評価が高まりつつある。
その中で、日本発の独自ジャンルとして注目されているのが、「パワー系アクション」である。
パワー系アクション俳優・大東賢氏は、長年にわたり“効かせるアクション”を提唱。
これは、単なる見た目の速さではなく、「相手に本当に衝撃が伝わっているように見せる」ことを重視したアクション表現であり、肉体の重量感や圧力、破壊力を追求するスタイルとして知られている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350599/images/bodyimage1】
また、パワー系アクション俳優・大東賢氏は「力現道（りきげんどう）」という理念を掲げ、“力を現す道”として、俳優自身の肉体や存在感によって説得力を生み出す表現を追求している。
CGや編集技術が進化する時代だからこそ、逆に“本物の肉体表現”への注目も高まり始めている。
今後、「パワー系アクション」というジャンルが、日本アクション界の新たな表現軸として広がっていく可能性がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350599/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350599/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
特に世界的にも、
・重量感
・打撃の説得力
・身体の圧力
・存在感
といった「肉体そのものの迫力」に注目が集まり、“効いているように見えるアクション”への評価が高まりつつある。
その中で、日本発の独自ジャンルとして注目されているのが、「パワー系アクション」である。
パワー系アクション俳優・大東賢氏は、長年にわたり“効かせるアクション”を提唱。
これは、単なる見た目の速さではなく、「相手に本当に衝撃が伝わっているように見せる」ことを重視したアクション表現であり、肉体の重量感や圧力、破壊力を追求するスタイルとして知られている。
また、パワー系アクション俳優・大東賢氏は「力現道（りきげんどう）」という理念を掲げ、“力を現す道”として、俳優自身の肉体や存在感によって説得力を生み出す表現を追求している。
CGや編集技術が進化する時代だからこそ、逆に“本物の肉体表現”への注目も高まり始めている。
今後、「パワー系アクション」というジャンルが、日本アクション界の新たな表現軸として広がっていく可能性がある。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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