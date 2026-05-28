持続可能な灌漑およびオフグリッド農業が世界的に加速する中、太陽光発電式給水ポンプ市場は2033年までに81億6,000万米ドルを突破へ

持続可能な灌漑およびオフグリッド農業が世界的に加速する中、太陽光発電式給水ポンプ市場は2033年までに81億6,000万米ドルを突破へ