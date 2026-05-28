ロックウェル オートメーション ジャパン、愛知県刈谷市で「Beyond Automation 2026」を開催
PartnerNetwork企業12社が集結、自動車産業の次世代競争力を高める変革を体感する製品展示会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350560/images/bodyimage1】
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル･オートメーションの日本法人、ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 智巳、以下「ロックウェル･オートメーション」)は、愛知県刈谷市にて、2026年6月9日（火）に自動車産業向け製品展示会「Beyond Automation 2026」(*1) を開催することを発表します。
(*1) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/events/Automotive-Event-in-Kariya.html
本イベントでは、「自動化のその先」をテーマに、自動車産業における次世代の製造競争力を実現するためのヒントと具体的なアプローチを体系的にご紹介します。自動車製造現場の変革を加速する最新ソリューションの全体像を把握いただける機会として、報道関係者の皆様のご来場も広くお待ちしております。
開催概要
自動車業界では、電動化やデジタル化の進展により、製造現場にこれまで以上の柔軟性、生産性、そして持続的な競争力が求められています。
本イベント「Beyond Automation - 自律型工場へのステップ：次世代の競争力を高める変革を体感」では、そうした課題に対する解決策として「自律型工場」という新たなアプローチに焦点を当て、ロックウェル・オートメーションと当社のPartnerNetworkプログラム (*2) に加盟するパートナー企業12社が連携し、自律型工場の実現に向けた現実的なステップをご提案します。
(*2) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork.html
名称：Beyond Automation 2026 - 自律型工場へのステップ：次世代の競争力を高める変革を体感
日時：2026年6月9日（火）10:00～17:00
会場：刈谷市産業振興センターあいおいホール（1階）愛知県刈谷市相生町1-1-6
※JR刈谷駅（北口）、名鉄刈谷駅（北口）から徒歩5分
※車でお越しの場合は隣接する市営相生駐車場をご利用ください。
内容：自律化工場実現への解決策を７つのゾーンで展示･デモを実践
(1) デジタルツイン: 工場バーチャル体験、ロボット･物流システムの最適化シミュレーション
(2) 新構内搬送: リニア高速搬送、モータ駆動コンベア、SMT搬送装置の実機デモ
(3) 統合制御アーキテクチャ: 制御･モーション･安全機能の統合により、設計運用･保全を簡素化かつ全体最適化したシステムの実機デモ
(4) 標準制御設計: システム開発の標準化およびプログラムの自動生成のデモ
(5) データレディ･AIエージェント: AI活用による現場の課題解決加速化のデモ
(6) 製造実行システム: 生産工程の標準化、QCDの予実管理ができるシステムのデモ
(7) サイバーセキュリティ: OT環境のあらゆる脆弱性を可視化し解決策を提示
対象：製造業の経営･管理者、DX/IT部門、生産･製造部門、保全部門の方々他
主催： ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
協賛：ロックウェル･オートメーションのPartnerNetwork企業12社
伊東電機株式会社 、株式会社クマエンジニアリング、ジーディー自動機械株式会社 、株式会社デンソーウェーブ、東京電制工業株式会社、株式会社日新システムズ、日鉄ソリューションズ株式会社、平田機工株式会社、富士ソフト株式会社、EPLAN株式会社、株式会社 ITAGE、NSW株式会社
報道関係者へのご案内
取材をご希望の報道関係者の皆様は、企業名、媒体名、お名前、ご連絡先をご明記の上、ロックウェル・オートメーション広報（rockwellautomation-pr@actioinc.jp）までご連絡ください。
ロックウェル･オートメーションについて
ロックウェル･オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp
イベントに関するお問い合わせ先
イベント事務局 竹田 美香子
E-mail: mtakeda@rockwellautomation.com
配信元企業：ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350560/images/bodyimage1】
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル･オートメーションの日本法人、ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 智巳、以下「ロックウェル･オートメーション」)は、愛知県刈谷市にて、2026年6月9日（火）に自動車産業向け製品展示会「Beyond Automation 2026」(*1) を開催することを発表します。
(*1) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/events/Automotive-Event-in-Kariya.html
本イベントでは、「自動化のその先」をテーマに、自動車産業における次世代の製造競争力を実現するためのヒントと具体的なアプローチを体系的にご紹介します。自動車製造現場の変革を加速する最新ソリューションの全体像を把握いただける機会として、報道関係者の皆様のご来場も広くお待ちしております。
自動車業界では、電動化やデジタル化の進展により、製造現場にこれまで以上の柔軟性、生産性、そして持続的な競争力が求められています。
本イベント「Beyond Automation - 自律型工場へのステップ：次世代の競争力を高める変革を体感」では、そうした課題に対する解決策として「自律型工場」という新たなアプローチに焦点を当て、ロックウェル・オートメーションと当社のPartnerNetworkプログラム (*2) に加盟するパートナー企業12社が連携し、自律型工場の実現に向けた現実的なステップをご提案します。
(*2) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork.html
名称：Beyond Automation 2026 - 自律型工場へのステップ：次世代の競争力を高める変革を体感
日時：2026年6月9日（火）10:00～17:00
会場：刈谷市産業振興センターあいおいホール（1階）愛知県刈谷市相生町1-1-6
※JR刈谷駅（北口）、名鉄刈谷駅（北口）から徒歩5分
※車でお越しの場合は隣接する市営相生駐車場をご利用ください。
内容：自律化工場実現への解決策を７つのゾーンで展示･デモを実践
(1) デジタルツイン: 工場バーチャル体験、ロボット･物流システムの最適化シミュレーション
(2) 新構内搬送: リニア高速搬送、モータ駆動コンベア、SMT搬送装置の実機デモ
(3) 統合制御アーキテクチャ: 制御･モーション･安全機能の統合により、設計運用･保全を簡素化かつ全体最適化したシステムの実機デモ
(4) 標準制御設計: システム開発の標準化およびプログラムの自動生成のデモ
(5) データレディ･AIエージェント: AI活用による現場の課題解決加速化のデモ
(6) 製造実行システム: 生産工程の標準化、QCDの予実管理ができるシステムのデモ
(7) サイバーセキュリティ: OT環境のあらゆる脆弱性を可視化し解決策を提示
対象：製造業の経営･管理者、DX/IT部門、生産･製造部門、保全部門の方々他
主催： ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
協賛：ロックウェル･オートメーションのPartnerNetwork企業12社
伊東電機株式会社 、株式会社クマエンジニアリング、ジーディー自動機械株式会社 、株式会社デンソーウェーブ、東京電制工業株式会社、株式会社日新システムズ、日鉄ソリューションズ株式会社、平田機工株式会社、富士ソフト株式会社、EPLAN株式会社、株式会社 ITAGE、NSW株式会社
報道関係者へのご案内
取材をご希望の報道関係者の皆様は、企業名、媒体名、お名前、ご連絡先をご明記の上、ロックウェル・オートメーション広報（rockwellautomation-pr@actioinc.jp）までご連絡ください。
ロックウェル･オートメーションについて
ロックウェル･オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp
イベントに関するお問い合わせ先
イベント事務局 竹田 美香子
E-mail: mtakeda@rockwellautomation.com
配信元企業：ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
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