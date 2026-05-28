L Messageが接続設定・データコピーのUIデザインを刷新
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350600/images/bodyimage1】
株式会社ミショナは2026年5月11日（月）、L Messageの接続設定とデータコピー画面のUIを刷新。設定項目の整理とコピーコード取得手順の明確化により、アカウント移行作業の効率化が見込まれます。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月11日（月）にアップデートを実施しました。LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」の、接続設定およびデータコピー画面を刷新しています。
今回の改善は、初導入時やアカウント移行時の操作が対象です。これまで、設定項目やコピーコードの手順がわかりにくいとの意見をいただいていました。これを受け、画面レイアウトと操作フローを見直しています。改善により、作業時間の短縮と操作ミスの低減が期待できます。導入を検討中の方にとっても、初期設定のハードルが下がる内容です。
■接続設定のデザイン刷新
エルメとLINE公式アカウントを紐づける接続設定ページのデザインを刷新いたしました。
・デザインが刷新され、設定項目がわかりやすくなりました
接続設定は、エルメを利用開始するうえで必ず行う初期作業です。Messaging API（外部連携の仕組み）等の入力項目を整理しました。これに伴い、各種情報の入力がスムーズに行えます。手順に沿って、迷わず設定を完了しやすくなりました。
■データコピーの操作画面改善
別アカウントへ設定を複製する、データコピー機能のデザインを刷新しました。これにより操作性が向上しています。データコピーは、設定をまとめて引き継げる機能です。ステップ配信（メッセージの自動配信機能）やタグなどが対象となります。各設定を、一括で別アカウントへ移行可能です。コードの発行手順をページ上で明示しました。アカウント移行や設定共有がよりスムーズに行えます。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
株式会社ミショナは2026年5月11日（月）、L Messageの接続設定とデータコピー画面のUIを刷新。設定項目の整理とコピーコード取得手順の明確化により、アカウント移行作業の効率化が見込まれます。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月11日（月）にアップデートを実施しました。LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」の、接続設定およびデータコピー画面を刷新しています。
■接続設定のデザイン刷新
エルメとLINE公式アカウントを紐づける接続設定ページのデザインを刷新いたしました。
・デザインが刷新され、設定項目がわかりやすくなりました
接続設定は、エルメを利用開始するうえで必ず行う初期作業です。Messaging API（外部連携の仕組み）等の入力項目を整理しました。これに伴い、各種情報の入力がスムーズに行えます。手順に沿って、迷わず設定を完了しやすくなりました。
■データコピーの操作画面改善
別アカウントへ設定を複製する、データコピー機能のデザインを刷新しました。これにより操作性が向上しています。データコピーは、設定をまとめて引き継げる機能です。ステップ配信（メッセージの自動配信機能）やタグなどが対象となります。各設定を、一括で別アカウントへ移行可能です。コードの発行手順をページ上で明示しました。アカウント移行や設定共有がよりスムーズに行えます。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
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