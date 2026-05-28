［開催報告］管理栄養士と学ぶ、はじめての離乳食｜大阪府泉大津市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年5月16日（土）、泉大津市 シーパスパーク（大阪府泉大津市）にて「第2回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「離乳食講座 初期～みんなで食べる『おそろいごはん』～」
会場のある泉大津市内をはじめ、兵庫県神戸市など遠方からも含めて13組の親子が参加されました。 また、助産師や地域の子育て支援関係者も多数見学に訪れ、専門家・企業・地域が一体となって子育てを支える温かな時間となりました。
今回は離乳食が始まる前後の赤ちゃんとご家族の参加が多く、離乳食への漠然とした不安や、日々の具体的なお悩みも共有されました。 会場では初対面同士でも和気あいあいと相談し合う姿が見られ、終始笑顔の絶えないなごやかな時間となりました。
開催概要
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00
会場：シーパスパーク（大阪府泉大津市小松町1-55）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのご家族
参加費：無料
参加人数 ：13組
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350146/images/bodyimage1】
前半：産前産後の養生法と赤ちゃんとのふれあい
前半の講義は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート理事・関西エリアマネージャーの越路綾子が担当。産前産後の身体の整え方や、赤ちゃんの抱き方、ふれあい遊びについて、実技を交えた体験型のレクチャーを行いました。
お尻歩き：骨盤周りの筋肉をしなやかにし、安産を促すだけでなく、産後の回復を早めるための深層筋（インナーマッスル）トレーニング。歌を歌いながら楽しく実践しました。
呼吸法（丹田呼吸）：下腹にある「丹田」に意識を向けることで、親のどっしりとした安定した気持ちを支える呼吸法を実践。赤ちゃんも親の落ち着いた呼吸を感じ取ります。
赤ちゃんの抱き方：首がすわる前は後頭部「ぼんのくぼ」を親指と人差し指で支え、手のひら全体で背中を包む基本形を練習。
次に、赤ちゃんの体幹を鍛えてしがみつく力を養う高い位置での抱き方も体験しました。
続いて、参加者全員で赤ちゃんが安心する「丸い抱っこ」を輪になって練習。お互いの赤ちゃんの可愛い表情を見て、会場にはたくさんの笑顔があふれました。
最後に越路からは、「実は、将来の『食べる力』を育むためにも、赤ちゃんの体幹を鍛える日々の抱っこがとても大切です。ぜひそのことも頭の片隅に置きながら、毎日の抱っことふれあいを楽しんでくださいね」とメッセージが送られました。
講師：越路 綾子
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 ／ 関西エリアマネージャー
骨盤調整ヨガ・ベビーヨガ・産前産後マタニティヨガ・抱っこマイスター
関西エリアマネージャーとして多くの産前産後ケアに従事。身体の整え方や、赤ちゃんが心地よい抱っこの専門知識をわかりやすく伝授。自身もベビーヨガに出会ったことをきっかけに、子育ての傍ら講師となり、現在は指導者育成も行っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350146/images/bodyimage2】
後半：離乳食講座 初期
後半は特別講師として、管理栄養士の辻井侑里子先生を迎え、「離乳食講座 初期～みんなで食べる「おそろいごはん」～」をテーマに講義と調理デモンストレーションを行いました。
今回のテーマは「離乳食講座 初期～みんなで食べる『おそろいごはん』～」
会場のある泉大津市内をはじめ、兵庫県神戸市など遠方からも含めて13組の親子が参加されました。 また、助産師や地域の子育て支援関係者も多数見学に訪れ、専門家・企業・地域が一体となって子育てを支える温かな時間となりました。
今回は離乳食が始まる前後の赤ちゃんとご家族の参加が多く、離乳食への漠然とした不安や、日々の具体的なお悩みも共有されました。 会場では初対面同士でも和気あいあいと相談し合う姿が見られ、終始笑顔の絶えないなごやかな時間となりました。
開催概要
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00
会場：シーパスパーク（大阪府泉大津市小松町1-55）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのご家族
参加費：無料
参加人数 ：13組
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350146/images/bodyimage1】
前半：産前産後の養生法と赤ちゃんとのふれあい
前半の講義は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート理事・関西エリアマネージャーの越路綾子が担当。産前産後の身体の整え方や、赤ちゃんの抱き方、ふれあい遊びについて、実技を交えた体験型のレクチャーを行いました。
お尻歩き：骨盤周りの筋肉をしなやかにし、安産を促すだけでなく、産後の回復を早めるための深層筋（インナーマッスル）トレーニング。歌を歌いながら楽しく実践しました。
呼吸法（丹田呼吸）：下腹にある「丹田」に意識を向けることで、親のどっしりとした安定した気持ちを支える呼吸法を実践。赤ちゃんも親の落ち着いた呼吸を感じ取ります。
赤ちゃんの抱き方：首がすわる前は後頭部「ぼんのくぼ」を親指と人差し指で支え、手のひら全体で背中を包む基本形を練習。
次に、赤ちゃんの体幹を鍛えてしがみつく力を養う高い位置での抱き方も体験しました。
続いて、参加者全員で赤ちゃんが安心する「丸い抱っこ」を輪になって練習。お互いの赤ちゃんの可愛い表情を見て、会場にはたくさんの笑顔があふれました。
最後に越路からは、「実は、将来の『食べる力』を育むためにも、赤ちゃんの体幹を鍛える日々の抱っこがとても大切です。ぜひそのことも頭の片隅に置きながら、毎日の抱っことふれあいを楽しんでくださいね」とメッセージが送られました。
講師：越路 綾子
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 ／ 関西エリアマネージャー
骨盤調整ヨガ・ベビーヨガ・産前産後マタニティヨガ・抱っこマイスター
関西エリアマネージャーとして多くの産前産後ケアに従事。身体の整え方や、赤ちゃんが心地よい抱っこの専門知識をわかりやすく伝授。自身もベビーヨガに出会ったことをきっかけに、子育ての傍ら講師となり、現在は指導者育成も行っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350146/images/bodyimage2】
後半：離乳食講座 初期
後半は特別講師として、管理栄養士の辻井侑里子先生を迎え、「離乳食講座 初期～みんなで食べる「おそろいごはん」～」をテーマに講義と調理デモンストレーションを行いました。