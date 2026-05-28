中野駅前唯一の家電専門店！ノジマ パークシティ中野店５月29日グランドオープン！
株式会社ノジマ（代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、新商業施設「パークシティ中野」2階に「ノジマ パークシティ中野店」をオープンいたします。パークシティ中野は中野駅北口から徒歩４分の住宅・オフィス・商業からなる大規模複合施設となっており、今回の出店により駅前では当社が唯一の家電専門店となります。
５月29日（金）～６月19日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350645/images/bodyimage1】
■オープンセール実施概要
(1)５月29日（金）～６月19日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！
(2)ノジマアプリ新規登録でプレゼント！
500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ
(3)既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！
(4)人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350645/images/bodyimage2】
■ノジマ パークシティ中野店 概要
オープン：2026年５月29日（金）
場所：東京都中野区中野四丁目14 番1 号PARKCITY NAKANO 2階
営業時間：10：00～20：00
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
５月29日（金）～６月19日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！
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■オープンセール実施概要
(1)５月29日（金）～６月19日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！
(2)ノジマアプリ新規登録でプレゼント！
500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ
(3)既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！
(4)人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！
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■ノジマ パークシティ中野店 概要
オープン：2026年５月29日（金）
場所：東京都中野区中野四丁目14 番1 号PARKCITY NAKANO 2階
営業時間：10：00～20：00
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
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