ラミナーフロークローゼットの世界市場2026年、グローバル市場規模（水平型、垂直型）・分析レポートを発表
2026年5月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ラミナーフロークローゼットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ラミナーフロークローゼットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のラミナーフロークローゼット市場は、2024年時点で3億6300万米ドル規模に達しており、2031年には4億6400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.6％と見込まれており、医療・半導体・研究用途を中心に安定した市場成長が期待されています。
ラミナーフロークローゼットは、半導体ウェーハ、生物試料、微粒子に敏感な材料などの汚染を防止するために設計された密閉型作業台です。内部に一定方向の清浄空気流を形成することで、外部からの粒子混入を防ぎ、高い清浄環境を維持します。主に半導体、医薬品、医療、研究機関などで利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、半導体産業拡大、医薬品製造需要増加、研究開発投資拡大、感染対策強化などが挙げられます。特に半導体や医薬品製造分野では、微細汚染防止への要求が厳格化しており、高性能クリーン環境設備への需要が増加しています。
また、医療機関や研究施設では、生物試料や化学物質を安全に取り扱う必要性が高まっており、ラミナーフロークローゼット導入が進んでいます。さらに、感染症対策意識向上により、清浄環境設備市場全体が拡大しています。
本レポートによると、現在ラミナーフロークローゼット業界には多くの製造企業が存在しており、特に北米と中国に生産企業が集中しています。中国は最大の生産地域となっており、北米、欧州がこれに続いています。
また、本レポートでは米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、水平型と垂直型に分類されています。水平型は水平方向に空気を流す方式であり、作業領域全体へ均一な清浄空気を供給できます。一方、垂直型は上方から下方向へ空気を流す方式であり、作業者保護性能や安全性に優れています。
用途別では、「医療」「医薬品」「電子」「産業分野」「研究室」「その他」に分類されています。特に医薬品や電子産業分野は主要市場となっており、高精度製造工程における清浄管理需要が市場成長を支えています。また、研究機関では生物学・化学研究用途で需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
中国は世界最大の生産拠点となっており、半導体・医薬品・研究施設向け需要を背景に市場拡大が続いています。アジア太平洋地域全体でも、日本、韓国、インドなどを中心に半導体投資や医療研究施設整備が進んでいます。
北米市場では、医療研究機関や半導体産業向け需要が高く、欧州市場では製薬業界や研究施設向け需要が市場成長を支えています。特に欧州では高品質・高安全性基準を満たす製品需要が増加しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ラミナーフロークローゼットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ラミナーフロークローゼットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のラミナーフロークローゼット市場は、2024年時点で3億6300万米ドル規模に達しており、2031年には4億6400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.6％と見込まれており、医療・半導体・研究用途を中心に安定した市場成長が期待されています。
ラミナーフロークローゼットは、半導体ウェーハ、生物試料、微粒子に敏感な材料などの汚染を防止するために設計された密閉型作業台です。内部に一定方向の清浄空気流を形成することで、外部からの粒子混入を防ぎ、高い清浄環境を維持します。主に半導体、医薬品、医療、研究機関などで利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、半導体産業拡大、医薬品製造需要増加、研究開発投資拡大、感染対策強化などが挙げられます。特に半導体や医薬品製造分野では、微細汚染防止への要求が厳格化しており、高性能クリーン環境設備への需要が増加しています。
また、医療機関や研究施設では、生物試料や化学物質を安全に取り扱う必要性が高まっており、ラミナーフロークローゼット導入が進んでいます。さらに、感染症対策意識向上により、清浄環境設備市場全体が拡大しています。
本レポートによると、現在ラミナーフロークローゼット業界には多くの製造企業が存在しており、特に北米と中国に生産企業が集中しています。中国は最大の生産地域となっており、北米、欧州がこれに続いています。
また、本レポートでは米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、水平型と垂直型に分類されています。水平型は水平方向に空気を流す方式であり、作業領域全体へ均一な清浄空気を供給できます。一方、垂直型は上方から下方向へ空気を流す方式であり、作業者保護性能や安全性に優れています。
用途別では、「医療」「医薬品」「電子」「産業分野」「研究室」「その他」に分類されています。特に医薬品や電子産業分野は主要市場となっており、高精度製造工程における清浄管理需要が市場成長を支えています。また、研究機関では生物学・化学研究用途で需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
中国は世界最大の生産拠点となっており、半導体・医薬品・研究施設向け需要を背景に市場拡大が続いています。アジア太平洋地域全体でも、日本、韓国、インドなどを中心に半導体投資や医療研究施設整備が進んでいます。
北米市場では、医療研究機関や半導体産業向け需要が高く、欧州市場では製薬業界や研究施設向け需要が市場成長を支えています。特に欧州では高品質・高安全性基準を満たす製品需要が増加しています。