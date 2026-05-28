TVアニメ「勇者刑に処す」初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」のLINEスタンプを2026年5月28日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350419/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350419/images/bodyimage2】
TVアニメ「勇者刑に処す」初となるLINEスタンプが、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始！
是非LINEスタンプでもTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「勇者刑に処す」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/34133525
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」
ロケット商会によるライトノベルを原作としたダークファンタジー
勇者とは、この世で最悪の刑罰である。大罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。
勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、剣の《女神》テオリッタに出会う。
「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」
生き抜くため、自らを陥れた者へ復讐を果たすため――。
《女神》と契約を交わしたザイロは、絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。
【OFFICIAL SITE】https://yushakei-pj.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/yushakei_PJ
【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@yushakei_pj
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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TVアニメ「勇者刑に処す」初となるLINEスタンプが、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始！
是非LINEスタンプでもTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「勇者刑に処す」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/34133525
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」
ロケット商会によるライトノベルを原作としたダークファンタジー
勇者とは、この世で最悪の刑罰である。大罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。
勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、剣の《女神》テオリッタに出会う。
「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」
生き抜くため、自らを陥れた者へ復讐を果たすため――。
《女神》と契約を交わしたザイロは、絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。
【OFFICIAL SITE】https://yushakei-pj.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/yushakei_PJ
【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@yushakei_pj
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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