カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、MakuakeにてMUFUシリーズ初となるバイク用インカム『MF-BT22-PRO』を2026年5月28日(木)より先行販売を開始しました。





MAXWIN MUFUバイク用インカム





●『Makuake』プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/bt22pro/





●製品イチオシポイント

1. マグネット着脱で取り外し簡単。MUFUシリーズならではのワンタッチ規格。ライダーの手間ゼロへ

2. 音楽やナビ音声を聴きながら通話が可能。音楽もナビも会話も途切れないミキシング機能

3. 聞こえる＆通じる。高性能なノイズキャンセリング技術と臨場感あふれる音質。さらに音楽共有もできる





●先行販売期間

2026年5月28日(木)～2026年6月29日(月)





●リターン価格について

MF-BT22-PRO(ブラック／ホワイト)

・メーカー希望小売価格 16,500円(税込)

・【超絶早割】40％OFF ドライブレコーダー 9,900円(税込) 限定50個

・【超早割】38％OFF ドライブレコーダー 10,230円(税込) 限定50個





MF-BT22-PRO(ブラック／ホワイト)2個セット

・メーカー希望小売価格 33,000円(税込)

・【超絶早割】42％OFF ドライブレコーダー 19,140円(税込) 限定50個

・【超早割】41％OFF ドライブレコーダー 19,470円(税込) 限定50個





※リターンはなくなり次第終了です。









【MAXWIN MF-BT22-PRO】





MAXWIN MF-BT22-PRO





MAXWINのMUFUシリーズ初となるバイク用インカム。

マグネット式ベースを採用し、ポン付けするだけのワンタッチ着脱が可能。これまでライダーの手間だった充電のための着脱がストレスゼロへ。

最大40時間の連続再生が可能で長時間のツーリングでも安心。

CNCノイズキャンセリング機能で周囲の雑音を効果的に低減し、通話中でも相手の声をはっきりと聞き取れます。

ナビ、通話、音楽の同時出力(ミキシング機能)が可能。音声アシスタント、自動電話応答、音楽共有機能も搭載しています。

4種類のLEDを搭載し、夜でも目を引くクールで洗練されたデザイン仕上がっています。









【商品詳細】

◆クイック着脱マグネット設計





クイック着脱マグネット設計





スピーカー配線の抜き差しが不要のワンタッチ取り付けマグネット設計。充電のための煩わしい着脱が不要になります。

強力マグネットで運転中の振動では外れません。





◆臨場感あふれる音質





臨場感あふれる音質





高性能マグネット、三層複合ダイヤフラム、カーボンタンピング素材を採用し、低温は豊かに中高温はクリアで聴くことが出来ます。

走行中でも臨場感あふれる高音質を楽しめます。





◆CVCスマートノイズキャンセリング





CVCスマートノイズキャンセリング





CVCスマートノイズキャンセリング技術を搭載し、高速走行中でもクリアな通話を再現しました。





◆最大40時間連続再生バッテリー搭載





1150mAhバッテリー内蔵





1150mAhのバッテリーを搭載し、最大40時間の音楽連続再生が可能。長距離ツーリングでも快適に音楽を楽しむことが出来ます。





◆通話、音楽、ナビ同時出力(ミキシング機能)





通話と音楽やナビ音声を同時に聴けるミキシング機能





インカム通話をしながら、音楽やナビ音声を同時に出力させるミキシング機能を搭載。

初めて通るルートでも、通話やナビ音声を聴き逃がしません。





◆音楽共有機能





音楽共有機能





MUFUのインカム同士での音楽の共有が可能。





◆他社製インカムとの接続も可能





他社製インカムとの接続可能





ユニバーサル機能を搭載し、MUFU製品同士はもちろん、他社製インカムなどのデバイスと1対1での接続が可能。より自由なコミュニケーションを実現します。









◆グループ通話トランシーバーモード





グループ接続トランシーバーモード





1人が話すと全員が同時に聞けるトランシーバーモードを搭載。同モデルで最大20人まで、スムーズにコミュニケーションを実現します。

グループツーリングで先頭ライダーが発信ボタンを押して指示を全員に共有。発話終了後は自動的に受信モードへ戻り、トランシーバーのように直感的に操作できます。









◆洗練されたデザイン





洗礼されたデザイン





夜でも目を引くクールで洗礼されたデザインに設計。

4種類のLEDモード(単色モード、自動カラーチェンジ、ブリージングライトモード、音楽連動モード)を搭載し、ワンタッチ操作で簡単に切替でき、気分やシーンに合わせてライディング体験をより快適かつ華やかに演出します。









【製品仕様】

製品品番 ：MF-BT22-PRO-B(黒)MF-BT22-PRO-W(白)

Bluetooth ：V6.0

プロファイル ：HFP、HSP、A2DP、AVRCP

スピーカー ：50mW Max./16Ω

マイク ：全指向性マイク

入力電圧 ：DC 5V1A

バッテリー ：1150mAh

音楽／通話時間 ：最大40時間

待機時間 ：約500時間

ノイズキャンセリング：CVC通話ノイズ低減(ENC相当)

動作温度範囲 ：-20℃～60℃

動作湿度範囲 ：20～70％ RH

保存温度範囲 ：-30℃～70℃

Bluetooth名称 ：MF-BT22 Pro

防水レベル(本体) ：IP67

寸法 ：約93.5×43.5×19mm(本体)

重量約 ：53.8g(本体)