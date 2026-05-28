『使う人に優しい商品を』と提案し続ける「まるくぱーじゅ」は、まるくぱーじゅを運営する株式会社おぎそ(本社：岐阜県土岐市)は、30年以上、全国の保育園、学校、病院、ホテルに磁器の中でも割れにくい強化磁器食器を毎年40万個以上、お届けしてきました。食器だけでなくカトラリーも好評で、EDISONmamaとのコラボしたフォークとスプーンの累計販売数が80,000本突破しました。 ※コラボシリーズ累計/期間 2019年6月～2026年現在 エジソンのお箸で有名なEDISONmamaとおぎそのコラボ！ これまで多くの方に利用されている『エジソンのお箸』で知られる子ども用カトラリーメーカーEDISONmama。 そのEDISONmamaとまるくぱーじゅ運営会社のおぎそがコラボして生まれたスプーンとフォークは、子どもの食事をサポートしてくれる、こだわりと思いやりが詰まった商品です。

衛生的だから多くの保育現場で使われています！

ハンドル部分がプラスチック素材で作られた従来品を使う保育現場から「接着部分に汚れがたまりやすそうで、衛生面が心配」とのお声をいただきました。 そこで開発されたのが、オールステンレス素材のスプーンとフォーク。 口元からハンドルまで、ツルッときれいに洗えて衛生的。 マット仕上げで傷が目立ちにくいのが特徴です。 熱に強いため食器洗浄機や熱風消毒保管庫にも対応していて、洗いやすさも大事に考えられています。

三点持ちがしやすい設計

このエジソンシリーズは、持ち手が立体的でぷっくりしていて、小さな手でもしっかり握りやすいよう設計されています。 スプーンやフォークを初めて使う2歳くらいの子どもでもグー握りで使うことができ、鉛筆を持つように持つ『三点持ち』もしやすいことから、スムーズにお箸に移行することができます。 成長に合わせた握り方をサポートしてくれる工夫がされています。

子どもの手への負担減！見た目より軽いヒミツ！

ハンドルの内部を空洞にしてあるため、スプーンの重さ約28g、フォーク約26gと軽く作られています。 （同シリーズの”持ち手フラットタイプ”の重さは、スプーン：約26g/フォーク約23g） 小さなこどもの手への負担を減らし、軽くて使いやすいから毎日毎食使いたくなるカトラリーです。

握りやすいから、食べやすい！「自分でできた」という達成感のきっかけになる！

スプーンは口元がフラットで、食器などの底面にピタッとフィットして最後まですくいやすいのが特徴。 サラサラしているので食べ物が引っ掛かりにくく食べやすい仕様になっています。 また、スプーンが浅いとスープなど水分の多いものは口に運ぶまでにこぼしてしまうのが心配ですが、EDISONのスプーンは深めの形状だから、しっかりすくえてこぼさず食べることができます。 ストレスなく食べられることで食事の時間が楽しくなり、『自分でできた！』という達成感を味わうきっかけになります。

子どもに人気の麺メニューもしっかりキャッチ！

口に入れた時に痛くならないかと、小さなお子さんにフォークを使わせるのはまだ不安という声にも応えているのが、このフォーク。 刃先を丸くしてあるので、安心してお使いいただけます。 溝がついているため、子どもが大好きなうどんやパスタ、ラーメンもしっかりキャッチ。麺が絡んで滑り落ちにくいところも使いやすい秘密です。 また、カーブがついているため、短く切った麺類でもスプーンのようにすくって使うこともできます。

持ち手がフラットなタイプも大好評

エジソンスプーンフォークはそのまま！ 薄くてシンプルな持ち手のフラットタイプは、大きくなっても使えるデザインです。

【ふっくらタイプのスプーンフォーク】

【フラットタイプのスプーンフォーク】

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株式会社おぎそ

保育園、学校給食に陶磁器製の子ども食器を1,000 万個以上送り出している会社が、子ども、女性、使う人に『優しい商品』を提案します。食器に限らない、様々な商品を提供することで、あなたの欲しいものをみつける思い出の栞～しおり～に…

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