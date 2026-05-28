近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月5日（金）、本学の学生を対象に、駐ベトナム日本国特命全権大使 伊藤直樹氏による「ベトナムと日本」と題した講演会を開催します。伊藤大使はベトナムからオンラインで講演されます。 【本件のポイント】 ●近畿大学が、駐ベトナム日本国特命全権大使 伊藤直樹氏による講演会「ベトナムと日本」を開催 ●ベトナムは、去る5月初旬に高市首相が公式訪問する等、日本との関係がますます深まる国であり、本学においても、長年にわたり現地でインターンシップを実施するなど重視している国のひとつである ●駐ベトナム日本大使による講演を通して、グローバル志向の高い学生が将来のキャリアを考える機会とする 【本件の内容】 近畿大学では、1年次後期から約1年間の留学プログラムを必須とする国際学部をはじめ、各学部において、近年グローバルなキャリアを志向する学生が増えています。また、ベトナムを重視する国のひとつとして位置づけ、長年にわたる現地でのインターンシップの実施や、第二外国語としてベトナム語を学習できる環境の整備などに取り組んでいます。 本講演では、日本との関係をますます深めるベトナムについて、伊藤大使から政治、経済、ビジネス等の各分野にわたりご講演いただくことで、本学学生にとって大きな教育的効果が期待されます。 ベトナムでは、日本の若手ビジネスパーソンやNGO・NPOスタッフが幅広く活躍しており、グローバル志向の強い本学学生にとって、将来のキャリアを考えるうえでも貴重な機会となります。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）6月5日（金）13：15～14：45 場所：近畿大学東大阪キャンパス 3号館5階 講義室501 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） ※伊藤大使はベトナムからオンラインで講演されます。 対象：本学学生および教職員 約150人 講師：駐ベトナム日本国特命全権大使 伊藤直樹氏 【伊藤直樹氏プロフィール】 昭和59年（1984年）3月 東京大学法学部卒業 昭和59年（1984年）4月 外務省入省 平成20年（2008年）8月 駐インド公使 平成23年（2011年）7月 駐英国公使 平成26年（2014年）9月 経済局審議官 平成27年（2015年）10月 国際協力機構（JICA）理事 平成29年（2017年）1月 シカゴ総領事 令和元年 （2019年）9月 駐バングラデシュ特命全権大使 令和4年 （2022年）7月 広報外交、グローバルヘルス大使 令和6年 （2024年）3月 駐ベトナム特命全権大使 【関連リンク】 国際学部 https://www.kindai.ac.jp/international-studies/