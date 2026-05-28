阪急阪神ホールディングスグループでは、7月18日（土）～8月22日（土）の夏休み期間中に、夢の実現や新たなチャレンジに取り組む小学生を応援する体験学習プログラム「阪急阪神 ゆめ・まちチャレンジ隊2026」を開催するにあたり、参加者を募集します。









「阪急阪神 ゆめ・まちチャレンジ隊」は、電車の車庫・工場の見学、ホテルのシェフ直伝の調理体験など、当社グループのさまざまな事業や施設、人材を活かして、普段は経験できない多彩な“お仕事体験”や“学び”の機会を夏休みの期間を使って小学生に提供するものです。この取組は2010年度から開催しており、累計で19万人を超える方々にご応募をいただいています。





今回は、37種の体験学習プログラムを実施します。具体的には、阪急電鉄・阪神電気鉄道それぞれの車庫の見学や、宝塚ホテルやザ・リッツ・カールトン大阪での調理体験など、人気のプログラムを今年も実施するほか、宝塚歌劇のオフィシャルショップのスタッフ体験、ラジオ出演、ケーブルテレビの番組づくりなど、多数のプログラムが登場します。





また、今回初めて開催する「お仕事ビンゴ」は、駅で配布するビンゴカードに記載のお仕事を街で見つけたり、調べたりして、ビンゴを完成させることで、街を支える多様なお仕事について学べる企画です。ビンゴカードは、阪急電鉄の大阪梅田駅・十三駅・西宮北口駅・神戸三宮駅・川西能勢口駅・宝塚駅・高槻市駅・京都河原町駅、阪神電気鉄道の大阪梅田駅・甲子園駅・神戸三宮駅にて、7月18日（土）から配布を開始し、事前応募なしで誰でも気軽にご参加いただけます。





本プログラムの開催が、将来を担う小学生にとって、さまざまな職業に興味や関心を持ち、将来の夢を考えるきっかけになればと願っています。

詳細は次のとおりです。





「阪急阪神 ゆめ・まちチャレンジ隊2026」の詳細





1．名称 阪急阪神 ゆめ・まちチャレンジ隊2026





2．実施期間

2026年7月18日（土）～8月22日（土）

※「お仕事ビンゴ」のビンゴカードは、駅構内外の「チラシラック」にて7月18日（土）から配布を開始します。

配布数には限りがあります。品切れの際はご容赦ください。なお、ビンゴカードの配布期間に関わらず、公式ホームページよりカードをダウンロードしてご参加いただくことも可能です。





3．プログラム

小学生が夢の実現や新たなチャレンジに取り組めるよう、37種の体験学習プログラムをご用意しています。

また、事前応募なしで誰でも気軽にご参加いただける「お仕事ビンゴ」は、所定の駅で配布するビンゴカードに記載のお仕事を街で見つけたり、調べたりして、ビンゴを完成させることで、街を支える多様なお仕事について学べる企画です。

※プログラム一覧・お仕事ビンゴの詳細は、公式ホームページをご参照ください。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/challenge.html





4．募集対象 小学生 ※保護者のご同伴が必要です。





5．募集人数 849名 ※応募多数の場合は抽選になります。





6．料金

無料 ※有料施設で行うプログラムでは、ご同伴される保護者の利用料が必要な場合があります。プログラム実施施設までの交通費等は各自ご負担ください。





7．応募方法

以下の「阪急阪神 ゆめ・まちチャレンジ隊2026」の公式ホームページにおいて受付します。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/challenge.html





8．応募期間 2026年5月29日（金）～6月14日（日）





9．実施体制

主催：阪急阪神ホールディングス株式会社

共催：各プログラム主催会社（上記の公式ホームページご参照）

後援：

京都市教育委員会、向日市教育委員会、長岡京市教育委員会、大山崎町教育委員会、大阪市教育委員会、豊中市教育委員会、池田市教育委員会、吹田市教育委員会、高槻市教育委員会、箕面市教育委員会、摂津市教育委員会、島本町教育委員会、豊能町教育委員会、神戸市教育委員会、尼崎市教育委員会、西宮市教育委員会、芦屋市教育委員会、伊丹市教育委員会、宝塚市教育委員会（※1）、川西市教育委員会、猪名川町教育委員会（阪急阪神沿線の21市町）





10．お客様からのお問い合わせ先

阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト事務局

（阪急阪神ホールディングス株式会社 人事総務室 総務部 社会貢献担当）

TEL：06-6373-5086 【月～金】9時～12時、13時～17時（土・日曜・祝日休）

※8月12日（水）～14日（金）は除く





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/601499/att_601499_1.pdf





（※1）塚は旧字体









阪急阪神ホールディングス株式会社 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/01504d82e2a261c79465383c8d338e591aa1a880.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



