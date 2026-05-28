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【KARRIMOR】炎天下から強風・携行性まで対応する高機能ヘッドウェアコレクションが登場
快適性と実用性を追求した3種のトレッキングハット＆キャップを発売
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、夏の登山やハイキングにおける快適性と実用性を追求したヘッドウェアコレクションを発売いたします。
炎天下での使用に適した高通気モデルから、強風下でも安心なギミックを備えたモデル、携行性に優れた軽量モデルまで、環境やスタイルに応じて選べる3型をラインアップ。いずれのモデルも、すべり部分には抗菌防臭加工（SEK認証）素材を採用し、長時間の着用でも快適な着け心地を保ちます。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
炎天下での快適性を追求した「TS high flow」シリーズ
TS high flow hat（TS ハイフローハット）
遮熱性に優れた構造「thermo shield（サーモシールド）」と、帽子内部に空気の通り道を確保する独自構造「high-flow（ハイフロー）」を組み合わせた、炎天下での使用に適したトレッキングハットです。前部と後頭部にはメッシュパネル、さらにツバ下にもベンチレーションを配置。外気を効率的に取り込み、内部に設けた通気スペース内で空気を循環させることで、熱気を排出する構造となっています。汗の蒸発（気化冷却）を妨げにくく、帽子内のムレを軽減。頭部の温度上昇を抑え、炎天下での行動時も快適な着用感をサポートします。
TS high flow cap（TSハイフローキャップ）
「TS high flow hat」と同様に、「thermo shield × high-flow」構造を採用したトレッキングキャップです。本体内部に通気スペースを設計。前部・後頭部のメッシュパネルとツバ下のベンチレーションから空気を取り込み、キャップ内部で循環させながら熱気を排出します。キャップ内が蒸れにくく、炎天下での行動時でも頭部の快適性を保ちやすい設計です。
軽量・携行性に優れた「summer folding cap」
「summer folding cap（サマーフォールディングキャップ）」は、はっ水性と通気性を両立する機能素材「DotAir®」を採用した、夏季向けの軽量トレッキングキャップです。微細な通気孔を持つ素材構造により、高い通気性を確保しながら、小雨程度であれば帽子内部への浸入を防止。さらに、ツバ部分は折りたたみ可能な構造となっており、ポケットやバックパックへの収納にも便利です。シンプルなデザインで、幅広いシーンに取り入れやすいモデルです。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
TS high flow hat
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/200232.html
TS high flow cap
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/200233.html
summer folding cap
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/200236.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、夏の登山やハイキングにおける快適性と実用性を追求したヘッドウェアコレクションを発売いたします。
炎天下での使用に適した高通気モデルから、強風下でも安心なギミックを備えたモデル、携行性に優れた軽量モデルまで、環境やスタイルに応じて選べる3型をラインアップ。いずれのモデルも、すべり部分には抗菌防臭加工（SEK認証）素材を採用し、長時間の着用でも快適な着け心地を保ちます。
炎天下での快適性を追求した「TS high flow」シリーズ
TS high flow hat（TS ハイフローハット）
遮熱性に優れた構造「thermo shield（サーモシールド）」と、帽子内部に空気の通り道を確保する独自構造「high-flow（ハイフロー）」を組み合わせた、炎天下での使用に適したトレッキングハットです。前部と後頭部にはメッシュパネル、さらにツバ下にもベンチレーションを配置。外気を効率的に取り込み、内部に設けた通気スペース内で空気を循環させることで、熱気を排出する構造となっています。汗の蒸発（気化冷却）を妨げにくく、帽子内のムレを軽減。頭部の温度上昇を抑え、炎天下での行動時も快適な着用感をサポートします。
TS high flow cap（TSハイフローキャップ）
「TS high flow hat」と同様に、「thermo shield × high-flow」構造を採用したトレッキングキャップです。本体内部に通気スペースを設計。前部・後頭部のメッシュパネルとツバ下のベンチレーションから空気を取り込み、キャップ内部で循環させながら熱気を排出します。キャップ内が蒸れにくく、炎天下での行動時でも頭部の快適性を保ちやすい設計です。
軽量・携行性に優れた「summer folding cap」
「summer folding cap（サマーフォールディングキャップ）」は、はっ水性と通気性を両立する機能素材「DotAir®」を採用した、夏季向けの軽量トレッキングキャップです。微細な通気孔を持つ素材構造により、高い通気性を確保しながら、小雨程度であれば帽子内部への浸入を防止。さらに、ツバ部分は折りたたみ可能な構造となっており、ポケットやバックパックへの収納にも便利です。シンプルなデザインで、幅広いシーンに取り入れやすいモデルです。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
TS high flow hat
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/200232.html
TS high flow cap
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/200233.html
summer folding cap
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/200236.html