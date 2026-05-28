博展、銀シャリ・鰻和弘氏、プロダクトデザイナー横関亮太氏と共に、Osaka Art＆Design 2026に出展。6月5日(金)から。

博展、銀シャリ・鰻和弘氏、プロダクトデザイナー横関亮太氏と共に、Osaka Art＆Design 2026に出展。6月5日(金)から。