楽々Framework3が自然文からアドオンプログラムを生成する「AIプラグインビルダー」の試験利用を開始　〜 マニュアル検索にも生成AI連携を搭載、開発支援を強化 〜

住友電工情報システム株式会社は、ローコード開発基盤「楽々Framework3(らくらくフレームワークスリー)」と生成AIを連携した新機能「AIプラグインビルダー」の試験利用*¹を開始しました。サポートサイトでご利用いただける本機能では、生成AIが楽々Framework3のアドオン用Javaソースコードを生成します。