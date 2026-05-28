滋賀県立大学との連携により、理工系分野に挑戦する女性人材の育成を目的とした動画を制作

京セラ株式会社（以下、京セラ）は、公立大学法人滋賀県立大学（以下、滋賀県立大学）と連携し、理工系分野に関心を持つ女子中学生の進路選択を支援することを目的とした動画コンテンツを制作しましたのでお知らせします。

本取組みは、2028年4月の開校を予定している滋賀県立高等専門学校の設立に向けた活動の一環として実施されたものであり、次世代の理工系人材の育成および裾野拡大に貢献することを目指しています。

本動画では、当社で活躍する女性エンジニアへのインタビューを通じて、理工系分野の魅力や仕事のやりがい、キャリア形成の具体的なイメージを紹介しており、将来の進路について主体的に考えるきっかけを提供する内容となっています。

■背景

日本においては、理工系分野に進学する女性の割合は依然として低い状況にあり、将来の産業競争力を支える技術人材の確保の観点からも、理工系分野への進路選択の多様化と裾野拡大が重要な課題となっています。

京セラでは、女性の活躍推進を重要な経営課題の一つと位置づけ、仕事と育児の両立支援制度の充実や、管理職登用の促進、意識改革に向けた取組みなど、多様な人材が活躍できる職場環境の整備に注力しています。また、若年層を対象とした理工系分野への関心を高める活動にも継続的に取り組んでいます。

本取組みは、こうした当社の方針と、滋賀県立大学における女性エンジニア育成の取組みの方向性が一致したことにより実現したものです。

■今後の展開

制作した動画は、滋賀県立高等専門学校の公式SNS等において公開されるほか、各種イベント等においても活用される予定です。

京セラは今後も、次世代の人材育成への貢献を通じて、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

滋賀県立高専共創フォーラムYouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@shiga-kosen/featured

滋賀県立高専公式Instagram：

https://www.instagram.com/shigakosen2028_official/

≪ご参考≫

京セラWEBサイト「ダイバーシティ＆インクルージョン」：https://www.kyocera.co.jp/diversity/

京セラ公式YouTubeチャンネル：

【京セラ公式】女性エンジニアに聞く―理系選択のきっかけ/学び/仕事―

https://youtu.be/mLAO14RUFZA