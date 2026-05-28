「明治 エッセル スーパーカップ」各種 　6月上旬　期間限定新発売／全国　

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドの、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「同 チョコクッキー」「同 ストロベリーチョコ」において、ディズニー＆ピクサーが手掛ける幅広い世代から支持されている映画「トイ・ストーリー」デザインの期間限定パッケージを、2026年6月上旬より順次発売します。

「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「同 チョコクッキー」「同 ストロベリーチョコ」（各200ml） 希望小売価格：各194円（税込）

「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドは、2024年 9 月に発売 30 周年を迎えたロングセラーブランドです。また、「トイ・ストーリー」は1995年に登場した世界初の長編 フルCGアニメーション映画で、その革新的な映像表現と世代を超えて共感を呼ぶストーリーで 今なお愛され続けるディズニー＆ピクサーの大傑作です。

今回、限定パッケージの第一弾として６月上旬より各商品４種類のデザインを展開します。7月上旬には第二弾として、最新作の映画公開に合わせたデザイン展開を予定しております。

「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターの賑やかで 可愛さ満載のパッケージを発売することで、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、ブランドのさらなる成長を図ってまいります。

■期間限定パッケージのご紹介

【第一弾】6月上旬より







【第二弾】７月上旬より

順次展開予定

パッケージの詳細は以下ページよりご確認ください。

https://www.meiji.co.jp/products/brand/cmp/close2606

©Disney/Pixar