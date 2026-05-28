浜田雅功さんがヘッドライナーを務める “ごぶごぶフェスティバル”に今年もキッチンカーを出店 コラボ商品「浜田ポテ功（はまだぽてとし）」に付いてくる 「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」ビジュアル初公開！ ―6月6日（土）・7日（日）に会場で販売―

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、6月6日（土）、7日（日）に大阪府吹田市の万博記念公園 東の広場で開催される「ごぶごぶフェスティバル」にキッチンカーを出店し、当社のアンバサダーを務める浜田雅功さんとのコラボ商品「浜田ポテ功（はまだぽてとし）～酸辣湯味の浜田粉を添えて～」を販売いたします。





くら寿司が協賛するMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」にて、浜田雅功さんの「俺らでフェスやろうや」の何気ない一言から始まった音楽フェスティバル「ごぶごぶフェスティバル2026（通称：ごぶごぶフェス）」が、今年は6月6日（土）・7日（日）に開催されます。豪華アーティストが出演する「ごぶごぶフェス」会場にて、くら寿司では2024年から毎年キッチンカーを出店しており、今年は「浜田ポテ功（はまだぽてとし）～酸辣湯味の浜田粉を添えて～」を販売します。

今回の商品は、浜田さんの好物である“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせたもので、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけてお召し上がりいただけます。酸辣湯風の味付けは、国産の玄米黒酢を使用した粉末米黒酢を使用することで独特な風味と旨みのある酸味を、黒胡椒・白胡椒などで辛みを再現し、スパイシーな味わいがクセになります。実際に、ラジオ内で浜田さんにも試食いただき、「美味しいやん！ホンマにアカンかったらアカンて言うもん。がんばったね！」と絶賛いただきました。

さらに、こちらの商品は「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付きで、5種類のカードがランダムで手に入ります。カードの裏面は全種類共通で、「ごぶごぶラジオ」メンバーの浜田さん、ライセンス井本さん、どりあんず堤さん・平井さん、サカイストまさよしさん、瀬下豊さん、ゲラゲラ星人さんの似顔絵が入った特別仕様です。

「ごぶごぶフェス」を更に楽しむ食のお供として、くら寿司のキッチンカーをぜひご利用ください。

浜田雅功さんの好物を組み合わせたコラボ商品をキッチンカーにて販売！

・公演名：ごぶごぶフェスティバル2026

・販売期間：2026年6月6日（土）、7日（日）

・販売場所：万博記念公園 東の広場（大阪府吹田市千里万博公園）

※本商品は、「ごぶごぶフェス」チケットをお持ちの方のみご購入いただけます。

チケットをお待ちで無い方は、会場にお越しになっても商品をお買い求めできません。予めご了承ください。

2024年ごぶごぶフェス くら寿司キッチンカーの様子

販売概要 商品名 / 価格

浜田ポテ功（はまだぽてとし） ～酸辣湯味の浜田粉を添えて～ 500円 ※数量限定・予定数量に達し次第、販売終了



ランダムで「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」が1種類付いてきます





『ごぶごぶラジオ』での試食シーン（ごぶごぶラジオ公式Ｘより）



＜試食した浜田雅功さんの感想＞

「美味しいやん！ホンマにアカンかったらアカンて言うもん。がんばったね！」