株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、気温が高くなり、発汗しやすい時期に向けて、「ミネラル塩タブレット」など3品を2026年6月2日(火)に新発売いたします。





「ミネラル塩タブレット」などの塩分・ミネラル補給ができる商品群





冷やしてお召しあがりいただくことで体のクールダウンを図る商品、携帯性や常備性に優れた商品など、多様化する塩分・ミネラル補給シーンに合わせた商品をご提案いたします。









【3品共通の商品概要】

発売日 ：2026年6月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス





◆ ミネラル塩タブレット

持続性エネルギー源パラチノース(R)と、4種類のミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)を配合した、塩タブレットです。シトラスフレーバーのすっきりとした味わいで、携帯しやすい小袋タイプの商品です。





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商品名 ：ミネラル塩タブレット

内容量 ：21g

賞味期限：12カ月

※コンビニエンスストアにて取り扱いがあります。

※パラチノース(R)はDM三井製糖の登録商標です。





◆ ミネラル塩ゼリーplusビタミンレモンスカッシュ味

6種類のミネラル(ナトリウム、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、マグネシウム)を配合したパウチゼリーです。レモン香るさっぱりとした味わいに仕上げました。さらに、ミネラルに加え、10種類のビタミンも配合しており、不足しがちな栄養素も摂取できる商品です。

常温保管ができ、用途に合わせて冷蔵・冷凍どちらでもご使用いただけます。





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商品名 ：ミネラル塩ゼリーplusビタミン

レモンスカッシュ味

内容量 ：150g

賞味期限：10カ月





◆ ミネラル塩ゼリーパイン

塩を加えた果汁入りゼリーに、塩ラムネ味のキューブゼリーとパイナップル果肉を加えた暑い夏にぴったりのカップゼリーです。常温保管が可能で、室内での手軽な塩分補給の手段としておすすめの商品です。





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商品名 ：ミネラル塩ゼリーパイン

内容量 ：142g

賞味期限：6カ月





◆ ミネラル塩バニラアイス ＜再発売＞

長崎県五島近海の海水塩で作られた“矢堅目の塩”を加え、ミルクの甘さにほんのりと塩味を感じるモナカアイスです。体をクールダウンしながら、塩バニラのまろやかな味わいがしみわたる商品です。





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商品名：ミネラル塩バニラアイス

内容量：150ml

発売日：2026年6月1日(月) 全国発売





◆ ミネラル塩飴 ＜既存品＞

6種類のミネラル(ナトリウム、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、マグネシウム)を配合したさわやかなグレープフルーツ味の塩飴です。1粒にクエン酸100mgを配合しています。





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商品名 ：ミネラル塩飴

内容量 ：94g(個装紙込み)

賞味期限：12カ月









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