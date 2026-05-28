ブルボン、発汗の時期に大事な塩分・ミネラル補給商品「ミネラル塩タブレット」など3品を6月2日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、気温が高くなり、発汗しやすい時期に向けて、「ミネラル塩タブレット」など3品を2026年6月2日(火)に新発売いたします。
「ミネラル塩タブレット」などの塩分・ミネラル補給ができる商品群
冷やしてお召しあがりいただくことで体のクールダウンを図る商品、携帯性や常備性に優れた商品など、多様化する塩分・ミネラル補給シーンに合わせた商品をご提案いたします。
【3品共通の商品概要】
発売日 ：2026年6月2日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
◆ ミネラル塩タブレット
持続性エネルギー源パラチノース(R)と、4種類のミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)を配合した、塩タブレットです。シトラスフレーバーのすっきりとした味わいで、携帯しやすい小袋タイプの商品です。
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商品名 ：ミネラル塩タブレット
内容量 ：21g
賞味期限：12カ月
※コンビニエンスストアにて取り扱いがあります。
※パラチノース(R)はDM三井製糖の登録商標です。
◆ ミネラル塩ゼリーplusビタミンレモンスカッシュ味
6種類のミネラル(ナトリウム、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、マグネシウム)を配合したパウチゼリーです。レモン香るさっぱりとした味わいに仕上げました。さらに、ミネラルに加え、10種類のビタミンも配合しており、不足しがちな栄養素も摂取できる商品です。
常温保管ができ、用途に合わせて冷蔵・冷凍どちらでもご使用いただけます。
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商品名 ：ミネラル塩ゼリーplusビタミン
レモンスカッシュ味
内容量 ：150g
賞味期限：10カ月
◆ ミネラル塩ゼリーパイン
塩を加えた果汁入りゼリーに、塩ラムネ味のキューブゼリーとパイナップル果肉を加えた暑い夏にぴったりのカップゼリーです。常温保管が可能で、室内での手軽な塩分補給の手段としておすすめの商品です。
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商品名 ：ミネラル塩ゼリーパイン
内容量 ：142g
賞味期限：6カ月
◆ ミネラル塩バニラアイス ＜再発売＞
長崎県五島近海の海水塩で作られた“矢堅目の塩”を加え、ミルクの甘さにほんのりと塩味を感じるモナカアイスです。体をクールダウンしながら、塩バニラのまろやかな味わいがしみわたる商品です。
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商品名：ミネラル塩バニラアイス
内容量：150ml
発売日：2026年6月1日(月) 全国発売
◆ ミネラル塩飴 ＜既存品＞
6種類のミネラル(ナトリウム、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、マグネシウム)を配合したさわやかなグレープフルーツ味の塩飴です。1粒にクエン酸100mgを配合しています。
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商品名 ：ミネラル塩飴
内容量 ：94g(個装紙込み)
賞味期限：12カ月
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