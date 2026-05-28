アスクル株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」)は、2026年5月30日(土)から5月31日(日)まで、六本木ヒルズアリーナ(東京都港区)にて、体験型イベント「いい明日がくる展」を開催します。





「いい明日がくる展」アイキャッチ





WEBサイト： https://iiaskul.jp/





本イベントは、アスクルが運営する通販サービスで取り扱う商品を取り入れることで、あらゆる仕事場や日常のくらしの中でどんな“いい明日がくる”を実現できるのかを提案する、〈うれしい選択〉を紹介する体験型イベントで、事業所向け通販「ASKUL」「ソロエルアリーナ」および個人向け通販「LOHACO」で取り扱う商品を中心に、出展企業63社による105シリーズの商品を展示します。

会場では、商品展示に加え、出展企業による商品紹介、お試しサンプルや限定ノベルティ配布、POP UP STORE、クイズラリーやワークショップなどの参加型企画を予定しています。香りや触感、視覚など五感を通じて商品を体験しながら、その背景にある環境・社会への配慮や、仕事場やくらしを快適にする〈うれしい選択〉に出会うことができます。









■コンテンツ

●商品展示

商品を手に取って試せる！大きさや重さ、手ざわりや使い心地までチェック！商品そのものの魅力と、その背景にある環境・社会配慮にも目を向けて。





●出展企業ブース

全14社の出展企業がブースを出展。お試しサンプルや試飲・試食をたっぷりご用意！





会場内





●POP UP STORE

展示商品を会場だけの特別プライスで販売。来場記念に、気に入った商品をぜひ買って帰ろう！





POP UP STORE





●いい明日を学ぶクイズラリー

商品展示を見ながら、環境や社会について学べるクイズラリーに挑戦。

エコバッグやノート、シールなど、限定ノベルティももらえる！





クイズラリー





●いい明日を考えるワークショップ

オリジナルアイテムづくりなど、親子で楽しめる6つの体験型ワークショップを開催。どなたでも参加無料！(当日受付)





ワークショップ





●学び楽しめるプレイゾーン

ミニフォークリフト体験や、海洋ごみ問題を学べるオブジェ作りワークショップなど、「いい明日」について、お子さまと一緒に楽しく学べる！





●使用済みクリアホルダー回収

使い終わったクリアホルダーをぜひお持ちください。5枚以上お持ちいただいた方にノベルティプレゼント！

※ノベルティは数量限定です。無くなり次第終了となります。





●みんなで作る「いいかも、これ」ボード

みなさんが思う、「いいかも、これ」を教えてください！いただいたご意見、アイデアから商品が開発されるかも…！？









■展示テーマ

仕事場での使い方も、くらしの中での選び方も、その一つひとつが「いい明日がくる」選択につながっています。身近な毎日から、未来へとつながる商品を集めました。





6つのカテゴリー





●時短・効率アップ：「忙しさを、軽くする」

補充や作業の手間を減らし、生産性・業務効率を高める商品。

交換頻度を抑える仕様や複数機能の設計で、仕事場では限られた人手でスムーズに回せて、くらしでは家事が短時間で済み、ちょっとラクに。

人手不足・多様な社会に寄り添う、効率化の選択です。





●心地よいデザイン：「空間が、整う」

仕事場、くらしの空間をすっきり整えるデザイン。

出しっぱなしでも景観を損なわず、社員にも好印象で、おもてなしの気持ちも伝わります。

くらしではインテリアに自然となじみ、使うたび気持ちが整うような誰にとっても心地よい空間づくりにつながります。





●気持ちがはれる：「心が、満たされる」

仕事や家事の合間に、気持ちを切り替える時間を届ける商品。

仕事場では人が集まり会話が生まれます。従業員への福利厚生に。

くらしでは家族の楽しい時間をつくるとともに、ギフトとして想いを届けます。

日常の余白が、ウェルビーイングにつながります。





●ごみを減らす：「小さな削減が、大きな一歩に」

詰め替えや簡易包装により、ごみの発生を抑える商品。

仕事場ではごみ処理・分別・管理の手間が減り、現場がすっきり整います。

くらしでも日々のごみ出しの負担が軽減します。

温室効果ガス削減や脱炭素社会の実現、気候変動対策につながる選択です。





●資源を守る：「素材から、考える」

再生素材や自然由来素材を活かし、資源の循環を考えた商品。仕事場でもくらしでも、無理なく環境に配慮した商品の選択ができます。企業にとってはESG・サステナブル調達の一歩となり、個人にとっても、未来を考える姿勢を表す選択につながります。





●社会にやさしい：「誰かのために、選ぶ」

寄付や防災対応、ジェンダーレスデザインなど、社会課題に配慮した商品。

多様な人が働く職場でも、家族のくらしでも安心して使えます。

日常の買い物で商品を選ぶことが、世界の誰かを支える行動につながり、社会に向き合う姿勢を自然に示せます。









＜「いい明日がくる展」開催概要＞

イベント名 ： いい明日がくる展

開催期間 ： 2026年5月30日(土)～5月31日(日)

開催時間 ： 5月30日(土) 10：00～18：00(最終入場 17：30)

5月31日(日) 10：00～17：00(最終入場 16：30)

会場 ： 六本木ヒルズアリーナ(東京都港区六本木6丁目10-1)

https://maps.app.goo.gl/xizcBbQdbtFESJVi6

入場料 ： 無料

主催 ： アスクル株式会社

出展参加企業数 ： 63社

出展商品シリーズ： 105シリーズ

特設サイト ： https://iiaskul.jp/





アスクルはこれからもエシカルeコマースを目指し、お客様と社会の双方の課題を解決する商品開発に取り組んでまいります。









■アスクル株式会社とは https://www.askul.co.jp/corp/

アスクルは、事業所向け通販「ASKUL」と個人向け通販「LOHACO」を手掛けるEC企業です。全国10拠点の自社の物流センターから「明日来る」を実現しています。「ASKUL」ではあらゆる仕事場に向け、文具・事務用品、生活用品、家具から、製造業や建設業向けの専門用品、医薬品・医療機器などの医療材料まで、1,481万点の商品をご提供。「LOHACO」では飲料・食品、洗剤・キッチン用品、医薬品、コスメなどの日用品から、ペット用品、インテリアのほか、LOHACOオリジナル商品まで、幅広いラインナップの商品をお届けしています。





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