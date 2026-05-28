「家庭菜園、ちょっと気になっているけど、難しいのかな…」そう思っている方に朗報です。5月に苗を植えるミニトマトなどの夏野菜は初めての方でも挑戦しやすく、畑やお庭はもちろん、ベランダでも育てられます。 「自産自消のできる社会をつくる」を掲げる農業ソーシャルベンチャー株式会社マイファーム（京都府京都市、代表取締役：西辻一真）は、YouTubeやLINEの公式アカウントを通じて、家庭菜園のコツをはじめ、自分でつくって自分で食べる「自産自消」の楽しみ方をお届けしています。

■ 今からでも間に合う！ミニトマト栽培のコツを動画でチェック

初心者の方が家庭菜園を始めるなら、春がオススメ。4月下旬～5月が苗の植え付けシーズンである「ミニトマト」は、畑や自宅のお庭はもちろんベランダでも栽培しやすい、家庭菜園の定番野菜です。支柱の立て方や芽かき（不要なわき芽を取る作業）を覚えれば、この夏、自分でつくって自分で食べる「自産自消」を楽しむことができます。 マイファームのYouTubeチャンネルでも、ミニトマトの栽培のコツについて動画で発信しています。その一部をご紹介します。

https://www.youtube.com/watch?v=Tfmwd9-T8yI https://www.youtube.com/watch?v=YDS1JWrOt9o https://youtube.com/shorts/rSvbEHMsHfs

なお、「野菜づくりって楽しい！」を合言葉に家庭菜園のノウハウを発信するYouTube「マイファームTV」のチャンネル登録者数が6万人を突破しました。同チャンネル内の「モリミサと学ぶ有機栽培」シリーズでは、マイファームの社員である「モリミサ」が有機栽培を学びつつ体験農園での野菜づくりを実践しています。視聴者と同じ目線で挑戦する親しみやすいスタイルが共感を集めています。 その他の動画でも、種まきや苗の植え付け、病害虫への対処法など、家庭菜園に役立つ情報を丁寧に解説するほか、情報を凝縮したショート動画の配信もスタートしています。

■ オリジナル LINEスタンプ「農ある毎日！ゆるっと家庭菜園」発売中

https://www.youtube.com/c/myfarmTV/

野菜が大好きな「ヤサイコ」と関西弁を話す鳥「オコメ」が登場する、オリジナルLINEスタンプが大好評発売中です。家庭菜園をしている方なら思わず「あるある！」と頷いてしまうシーンを、日常でも使いやすい言葉にのせて、32種類のLINEスタンプにしました。 家庭菜園仲間とのやり取りはもちろん、家族や友人に送れば、さりげなく「農ある毎日」の魅力をシェア。お野菜好きの輪が広がります。

https://line.me/S/sticker/33665823

※うまく開かない場合は、LINEアプリの「スタンプショップ」または「LINE STORE」で『マイファーム』と検索してください。

■ LINE公式アカウントで季節の栽培情報を発信中

マイファームがこれまで紙の情報誌「つくる通信」でお届けしてきた体験農園の利用者向けの情報を、LINE公式アカウントへ移行しました。 種まき・植え付け・収穫といった季節の作業のタイミングやポイントを、リアルタイムにスマホでサクッと受け取ることができます。移行開始から半年で、農園利用者の半数以上にあたる1,133名以上の方に登録いただいています。 もちろん、マイファームの体験農園を利用していない方の登録も大歓迎です。

【LINE公式アカウントはこちら】

※マイファームの農園利用者の方は、農園内に掲示している掲示物より友達登録をお願いします。

■ マイファームについて

マイファームは、体験農園や農業学校といったリアルの場と、YouTubeやLINEをはじめとするデジタルの場の両輪で、「人」と「農」の距離を縮めていきます。酷暑の夏も雨の日も、スマホひとつで農を学び、感じ、楽しめる「農的関与時間」を日常に増やしていきます。

株式会社マイファーム( https://myfarm.co.jp/ ) 本社所在地：〒600-8216京都府京都市下京区東塩小路町607番地 辰己ビル1階 代表者 ：代表取締役 西辻 一真 設立日 ：2007年9月26日 資本金 ：100,000,000円 事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行) 農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート 流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)