少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

広島の県境問題ー愛媛偏ー

境界線の数だけドラマがある！広島の県境問題を追う人気シリーズ。今回は、愛媛県なのに陸路で広島と繋がっている、岡村島を石原調査員がリポート！本土から瀬戸内海の島々を橋で繋ぐ「安芸灘とびしま海道」の終着駅に位置する岡村島。広島としか橋が繋がっていないこの状況を島民はどう思っているのか？心はすでに安芸の国！？そんな謎多き岡村島に迫ります！

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■番組概要

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番組名：スナックコットン 放送日時：5月28日(木)深夜0時15分～ 出演者：コットン（西村真二・きょん）／フロントライン石原誠（調査員）