「ストーリー」と「手描き表現」で企業や起業家のブランディングや商品PRの悩みを解決する「お絵かきムービー(R)」の提供と「お絵かきクリエイター(R)」育成を行うクリエイターズアカデミー(運営：株式会社アクアフィールド及び一般社団法人国際じぶんストーリー協会：大阪府大阪市、代表：白 兆章［ハク ノブアキ］)は、当アカデミー在籍で活躍中のお絵かきクリエイター(R)石丸 智恵氏が、地元の福井県立敦賀工業高等学校(福井県敦賀市)で2026年4月28日(火)に行われた「地域探究授業」の第一弾として講師を務めたことを報告します。





講演会の様子









【講演会概要】

開催日：2026年4月28日(火)14時25分～15時15分(6限目)

会場 ：福井県立敦賀工業高等学校

対象 ：1年生徒

参加費：無料

主催 ：福井県立敦賀工業高等学校





「ふくいの産業」地域探究授業の第一弾としての繋がり作りとして、若手経営者から高校生へのメッセージを伝える講演会に福井県出身、在住のお絵かきクリエイター(R)の石丸 智恵氏が、登壇しました。









【内容の概要】

・プロフィールとして自身の「お絵かきムービー(R)」上映

講演会で上映されたお絵かきムービー https://youtu.be/K9cizBw6RJo





・お絵かきクリエイター(R)の仕事について

・地方住みでも好きを仕事にできる！

・好きを仕事にして良かったこと

・好きを仕事にするための心がけ









■石丸 智恵氏から高校生へのメッセージと感想

自己紹介の「お絵かきムービー(R)」の中でもあったように、今は亡き父が「好きなことや得意なことを頑張って大勢の人に必要とされるのがカッコイイ大人である」と定義づけていて、自分はそれに沿って行動しています。好きを仕事にするには責任や覚悟が伴うが、自信に繋がり自分自身も技術も向上できるし、それがクライアント様からの信用や信頼に繋がり、更なる自信に繋がると感じています。





成功は周囲のおかげ、奢ってしまうと成長が止まる。

失敗は自分ごとと捉えて改善する。

チャンスが来た時は迷わずまず飛び込んでみる。

自分に合わなかった、うまくいかなかったとしても、そうと知れることが収穫です。





生徒たちはものづくりや表現が好きな子が多く、真剣にメモを取ったり、しっかり頷いたりしていました。質疑応答では、チャイムがなるまで質問が続き、終了後に「自分も絵を描くのが好きなので、お絵かきムービーにも興味が出た」と言ってくれた生徒もいました。

高校生たちに「地方に住みながらでも、好きなことを仕事にすることができる」というリアルな話とイキイキと活躍する実例を示すことで、自分の好きなことで地域の発展に貢献できる将来を感じてもらうことができて嬉しく思います。





プロフィール写真





石丸 智恵 プロフィール

福井県敦賀市出身、在住

イラストレーター、チョークアーティスト

一般社団法人国際じぶんストーリー協会

「お絵かきクリエイター(R)」認定ストーリーアーティスト

自己紹介お絵かきムービーのリンク

https://youtu.be/K9cizBw6RJo









■クリエイターズアカデミーからのコメント

当校は、技術だけでなく、今回の石丸 智恵氏のように「地域や社会と自ら繋がり、仕事を作り出せるクリエイター」の育成を目指しています。今後も、好きを仕事にして生きるロールモデルとなるお絵かきクリエイター(R)が、社会に貢献していくことを応援します。









■「お絵かきムービー(R)」とは

起業家、企業の悩みであるブランディングを「ストーリー」と「手描き表現」で解決する動画手法です。2013年にYouTuberサムペッパー氏が初めてホワイトボードを使った『Draw My Life』という動画の手法を元に当社代表のハクノブアキが、ストーリーブランディングを組み合わせた『セールスいらずのお絵かきムービー』として確立しました。

セールスいらずのお絵かきムービー公式サイト

https://oekaki-movie.co.jp









■「お絵かきクリエイター(R)」とは

一般社団法人国際じぶんストーリー協会から認定を受け、クライアント様からのヒアリング、人を惹きつけるストーリーのシナリオ作成、イラスト動画作成、納品までをワンストップで行うお絵かきムービーのプロフェッショナルです。

クリエイターズアカデミー公式サイト

https://creators-academy.co.jp/









■商標登録について

「お絵かきムービー(R)」「お絵かきクリエイター(R)」は、株式会社アクアフィールドの登録商標です。

お絵かきムービー 商標登録第6430649号、第6819250号

お絵かきクリエイター 商標登録第6430650号









■株式会社アクアフィールド

代表者名 ：白 兆章［ハク ノブアキ］

会社所在地：大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング3階