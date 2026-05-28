かき混ぜると食感が変わる不思議なカップデザート ブルボン“もちゅとろスライムゼリー”を期間限定で6月2日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、かき混ぜると食感が変化する不思議なカップデザート“もちゅとろスライムゼリー”2品を期間限定で2026年6月2日(火)に新発売いたします。
“もちゅとろスライムゼリー”
濃縮果汁を使用したグレープ味とソーダ味の2種類を取り揃えており、フルーティーな味わいを不思議な食感のゼリーとともにお楽しみいただけます。
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“もちゅとろスライムゼリー”は、スプーンでそのまますくって食べると“もちゅっ”とした食感を楽しめる一方、よくかき混ぜることで“とろっ”とした食感に変化します。また、加えている成型ゼリーにはぷにっとした弾力を持たせ、食感のコントラストをお楽しみいただけます。
食感や見た目の変化も楽しめる、体験型の商品です。
※画像は開発中のイメージです。
【2品共通の商品概要】
内容量 ：142g
発売日 ：2026年6月2日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：6カ月
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もちゅとろスライムゼリー グレープ味
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もちゅとろスライムゼリー ソーダ味
※カップ蓋部分のデザインはどちらも4種類あります。
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel：0120-28-5605