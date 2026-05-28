株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、かき混ぜると食感が変化する不思議なカップデザート“もちゅとろスライムゼリー”2品を期間限定で2026年6月2日(火)に新発売いたします。





“もちゅとろスライムゼリー”





濃縮果汁を使用したグレープ味とソーダ味の2種類を取り揃えており、フルーティーな味わいを不思議な食感のゼリーとともにお楽しみいただけます。





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“もちゅとろスライムゼリー”は、スプーンでそのまますくって食べると“もちゅっ”とした食感を楽しめる一方、よくかき混ぜることで“とろっ”とした食感に変化します。また、加えている成型ゼリーにはぷにっとした弾力を持たせ、食感のコントラストをお楽しみいただけます。

食感や見た目の変化も楽しめる、体験型の商品です。





※画像は開発中のイメージです。









【2品共通の商品概要】

内容量 ：142g

発売日 ：2026年6月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月





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もちゅとろスライムゼリー グレープ味





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もちゅとろスライムゼリー ソーダ味





※カップ蓋部分のデザインはどちらも4種類あります。









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605