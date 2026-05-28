SmileMe株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：山口勇太／教育ブランド：SMILETECH+）は、こどもたちが企業・地域のリアルな課題に挑む探究型デジタルアート教育プログラム「デジティーン（Digiteen）」において、2026年夏休み期間に向けた“お題スポンサー企業・自治体”の募集を、先着5社限定で開始しました。 デジティーン公式サイト： https://www.smileme.co.jp/digitalteen/

夏休みに、企業・自治体のお題をこどもたちへ届ける

デジティーンは、企業・自治体から届く「新商品をPRしたい」「地域の魅力を伝えたい」「仕事やサービスをこどもたちに知ってほしい」といったリアルな課題に対し、こどもたちがデザイン思考とICTを使って作品制作に取り組む、探究型デジタルアート教育プログラムです。 2026年夏休み期間は、複数の企業・自治体のお題を用意し、こどもたちが興味のあるテーマを選んで作品づくりに挑戦します。小中学校の授業内や部活動での実施に加え、商業施設・地域施設・自治体と連携したイベントや特別講座も展開予定です。 夏休みの自由研究や探究学習にもつながる体験として、こどもたちは企業・地域の課題に向き合いながら、自分たちなりのアイデアを広告・POP・ポスター・デジタル作品として表現します。

“作って終わり”ではない。こどもの作品が、実際の広告・PRになる

デジティーンの大きな特長は、こどもたちが制作した作品が、実際の広告・POP・ポスター・店頭掲出・Web/SNS素材・3D展示など、企業・地域のPRに活用される点です。 こどもたちにとっては、単なる制作体験ではなく、 「自分のアイデアが社会で使われる」 「自分の作品が誰かの役に立つ」 「企業や地域の課題に、自分も関われる」 という実感を得られる学びになります。 企業・自治体にとっても、若年層ならではの自由な発想や、こども目線のリアルな反応を受け取ることができ、商品PR・地域PR・採用広報・CSR・教育連携などに活用できます。

平面デザインからメタバース展示まで。2つの制作コース

デジティーンでは、目的に応じて2つの制作コースを用意しています。 ▼ Canva Edition ポスター・POP・チラシ・Webバナーなど、平面デザインを中心としたコースです。 商品PR、地域PR、観光PR、店頭掲出、施設内掲示、SNS投稿素材などに活用できます。 ▼ Roblox Edition アバター制作や3D空間展示など、メタバース表現を中心としたコースです。 完成作品は、Roblox上の自社運営メタバース空間「Sakura Mall」に展示され、若年層向けの新しいPR施策として展開できます。

夏休み特別協賛枠を用意。複数テーマからこどもたちが選んで制作

今回の夏休み企画では、初めて参加する企業・自治体でも導入しやすい「夏休み特別協賛枠」を、先着5社限定でご用意しています。 複数の企業・自治体のお題を並べ、こどもたちが自分の興味に合わせてテーマを選択。 完成作品は、Roblox上の「Sakura Mall」共通展示エリアにも掲載されます。 夏休みという期間を活かし、企業・自治体のお題を多くのこどもたちに届けることで、教育とPRをつなぐ新しい取り組みとして展開します。

教育効果データ：97.6%が「キャリアに影響」、100%が「授業は必要」

過去に久喜市内の中学校3校で実施した授業後アンケートでは、確かな教育効果も示されました。 「実社会のビジネス課題に取り組む経験が、将来のキャリア選択に影響する可能性があるか」という設問に対し、97.6%が「ある」と回答しました。また、「どちらかといえばある」を含めると100%が肯定的に回答しています。 さらに、「今回のような授業は必要か」という設問には、参加した全生徒が「必要」と回答しました。 【調査概要】 対象：久喜市内の中学校3校 実施：2023年度 使用ツール：Canva テーマ：地域企業のPRデザイン制作 連携：久喜市教育委員会・モラージュ菖蒲 【連携実績】 これまでに、久喜市教育委員会、モラージュ菖蒲、大手コーヒーチェーン、地域の書店などと連携し、こどもたちが実際の店頭POPや商品紹介を制作してきました。 制作された優秀作品は、実店舗に掲示されるなど、教育と社会をつなぐ取り組みとして展開されています。 【参加学校募集中】 デジティーンに参加を希望する小中学校・教育機関・部活動も随時募集しています。 美術部・パソコン部・探究学習・総合的な学習の時間など、学校や地域の活動に合わせた形での参加も可能です。

スポンサー企業・自治体にとっての価値

デジティーンにお題スポンサーとして参加することで、企業・自治体は以下のような価値を得ることができます。 ・こども・若年層のリアルな視点を、商品開発・PR・採用広報に活用できる ・CSR・地域貢献・教育連携の取り組みとして発信できる ・夏休み期間中に、企業・地域のお題をこどもたちへ届けられる ・完成作品を、広告・POP・ポスター・SNS・Webバナーなどに展開できる ・Roblox上の「Sakura Mall」で、メタバース展示としても活用できる ・企画設計から制作、展示、成果物納品までSMILETECH+が一括サポート 通常の企業テーマ枠では、1つのお題につき約500作品規模の制作が見込まれます。 夏休み特別協賛枠は、複数テーマによる共同企画のため、各テーマごとの作品数は参加状況により変動します。

募集プラン

【夏休み特別協賛枠】 30万円～50万円 複数企業・自治体の共同企画。共通展示エリアに掲載。初めてでも参加しやすい協賛枠。 【企業テーマ枠】 100万円～150万円 1社テーマで作品募集。テーマ別展示エリアを設置。 【専用ブース枠】 200万円～300万円 Sakura Mall内に企業専用ブースを制作。PR活用・発表会連動にも対応。 【年間パートナー】 500万円～ 複数シーズンで継続実施。常設・継続展示、リアルイベント連動も可能。 ※金額は税別の目安です。 ※作品数・実施期間・展示形式・レポート範囲・PR活用内容により費用は変動します。 ※夏休み特別協賛枠は、複数テーマによる共同企画のため、各テーマごとの作品数は参加状況により変動します。 ※リアル会場での作品展示・体験イベント・発表会を実施する場合は、会場費・運営費・人件費・交通費等を含めて別途お見積もりとなります。

こんな企業・自治体におすすめ

・夏休みに向けて、こども・親子向けの教育連携企画を実施したい企業 ・若年層のリアルな視点を商品開発やPRに取り入れたい企業 ・教育連携・CSR・地域貢献を発信したい企業・自治体 ・観光・特産品・文化など、地域の魅力を新しい形で発信したい自治体 ・Robloxやメタバースを活用した若年層向け施策を検討している企業 ・採用広報や仕事理解の一環として、こどもたちに自社の仕事を伝えたい企業

SmileMe株式会社について

SmileMe株式会社（教育ブランド：SMILETECH+）は、子ども向けプログラミング教育・デジタル教育イベントを全国で展開しています。 Roblox、Minecraft、Canva、Scratchなどを活用し、こどもたちが楽しみながらプログラミング・デザイン・表現力・課題解決力を学べる体験を提供しています。 また、企業・自治体向けには、探究型デジタルアートプログラム「デジティーン」や、Roblox上の自社運営メタバース空間「Sakura Mall」を活用したPR・展示・体験型コンテンツの企画制作も行っています。 累計イベント参加者数は40万人以上。全国の商業施設・自治体・教育機関と連携し、子ども向けプログラミング教育イベントや探究型ICTプログラムを展開しています。企業・自治体との連携実績も多数あります。 【お問い合わせ・スポンサーのご相談】 スポンサー企業・自治体からのご相談は、デジティーン公式サイトまたは本リリース内のお問い合わせ先よりご連絡ください。 デジティーン公式サイト： https://www.smileme.co.jp/digitalteen/