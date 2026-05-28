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四国初出店となる「住まいのギャラリー高松店」 香川県高松市に新たな拠点を開設
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹）は、四国エリア初出店となる「住まいのギャラリー高松店」を、香川県高松市にオープンしました。
■四国エリア初出店、香川県高松市に新たな拠点を開設
ヤマト住建はこの度、四国エリアで初となる拠点として「住まいのギャラリー高松店」を香川県高松市にオープンしました。これまで全国各地で展開してきた体感型ショールームのノウハウを活かし、新たに四国エリアのお客様へ、高性能住宅の価値をより身近にお届けします。(店舗詳細はこちら https://www.yamatojk.co.jp/office/takamatsu )
■“体感”を通じて住まいの価値を伝える
高松店では、住宅性能や快適性といった、数値だけでは伝わりにくい価値を“体感”いただきながら住まいづくりを相談いただける空間をご用意しています。初めて家づくりを検討される方から、具体的に計画を進めている方まで、ご家族で安心してご来場いただける店舗として、地域のお客様の住まいづくりをサポートします。
■高性能住宅を通じて、四国エリアのお客様へ新たな価値を提供
ヤマト住建は、「日本の住宅を世界基準へ」を掲げ、高気密・高断熱をはじめとする住宅性能の向上に取り組んでいます。健康で快適な室内環境の実現に加え、住宅ローンだけでなく住み始めてからのランニングコストまで見据えた住まいづくりを通じて、お客様の長期的な安心と満足につながる価値提供を行っています。今回の四国初出店を機に、より多くのお客様へ高性能住宅の魅力をお届けしてまいります。
＜店舗概要＞
住まいのギャラリー高松店
〒761-8071 香川県高松市伏石町2017−27
フリーダイヤル：0120-45-0810
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■四国エリア初出店、香川県高松市に新たな拠点を開設
ヤマト住建はこの度、四国エリアで初となる拠点として「住まいのギャラリー高松店」を香川県高松市にオープンしました。これまで全国各地で展開してきた体感型ショールームのノウハウを活かし、新たに四国エリアのお客様へ、高性能住宅の価値をより身近にお届けします。(店舗詳細はこちら https://www.yamatojk.co.jp/office/takamatsu )
高松店では、住宅性能や快適性といった、数値だけでは伝わりにくい価値を“体感”いただきながら住まいづくりを相談いただける空間をご用意しています。初めて家づくりを検討される方から、具体的に計画を進めている方まで、ご家族で安心してご来場いただける店舗として、地域のお客様の住まいづくりをサポートします。
■高性能住宅を通じて、四国エリアのお客様へ新たな価値を提供
ヤマト住建は、「日本の住宅を世界基準へ」を掲げ、高気密・高断熱をはじめとする住宅性能の向上に取り組んでいます。健康で快適な室内環境の実現に加え、住宅ローンだけでなく住み始めてからのランニングコストまで見据えた住まいづくりを通じて、お客様の長期的な安心と満足につながる価値提供を行っています。今回の四国初出店を機に、より多くのお客様へ高性能住宅の魅力をお届けしてまいります。
＜店舗概要＞
住まいのギャラリー高松店
〒761-8071 香川県高松市伏石町2017−27
フリーダイヤル：0120-45-0810
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp