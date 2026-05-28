伊良湖オーシャンリゾート 田原産マスクメロンとイエローキングの食べ放題付き夕食ビュッフェを開催





伊良湖オーシャンリゾート（所在地：愛知県田原市、総支配人：惣明福徳）は、2026年7月1日から8月7日までの期間限定で、田原産メロンの食べ放題を楽しめる夕食ビュッフェイベント「メロンフェア」（以下本フェア）を開催します。本フェアは、渥美半島の名産品であり、旬を迎えるメロンを存分に味わえる毎年人気のイベントです。芳醇な香りとジューシーな甘みが特長の「田原産マスクメロン」に加え、今年は“渥美半島の黄色い宝石”とも称される「イエローキング」が新登場。まろやかな甘みとさっぱりとした後味が特長で、2種類のメロンの食べ比べをお楽しみいただけます。また、ライブキッチンで楽しむ出来立て料理をはじめ、約80種類の和洋中メニューをご用意。ご家族やご友人と旬の味覚を囲みながら、夏ならではの食のひとときをお過ごしいただけます。さらに館内では、旬のフルーツを使用したドリンクやスムージーも販売し、滞在そのものを華やかに彩る夏のリゾート体験を提案します。

■田原産の2種類のフレッシュメロンが食べ放題

国内有数のメロン産地である渥美半島の温暖な気候のもと育まれた、田原産メロンを食べ放題で提供します。「田原産マスクメロン」は、1本の木から1玉のみを育てる「一木一果」により、栄養とうまみを凝縮した高品質なメロンです。なめらかな口当たりと果汁あふれる果肉をご賞味ください。また、今年新たに登場する「イエローキング」は、鮮やかな黄色の果皮が目を引く夏限定の品種です。後味が軽やかでみずみずしく、暑い季節にもさっぱりと味わえます。それぞれ異なる甘みや香り、食感を食べ比べながら、旬ならではの味覚をご堪能ください。ご自身で作るソフトクリームと組み合わせて、オリジナルパフェとして楽しむのもおすすめです。

■本フェア限定の華やかなスイーツ

フレッシュメロンに加え、本フェア限定の多彩なスイーツもご用意しています。王道のタルトやプチシュークリーム、カスタードクリームとバニラが香るシンプルなロールケーキのほか、メロンムースと赤肉メロンジャムを使用した「メロンケーキ」や、パイナップルとオレンジで爽やかに仕上げたムースケーキ「アナナスオランジュ」、赤肉メロンゼリーなど、華やかなラインアップをお楽しみいただけます。

■ライブキッチンで楽しむ、出来立て和洋中ビュッフェ

新鮮な魚介類や渥美野菜をふんだんに使用し、シェフが目の前で仕上げるライブキッチンでは、音や香りとともに出来立てならではのおいしさを五感でご体感いただけます。牛肉の鉄板焼きや、余分な脂を落としながらじっくり仕上げるロティサリーチキン、その場で握る寿司、名物の出来立てあおさラーメンなど、約80種類の和洋中メニューを取り揃え、多彩な味わいをお届けします。

■お子様も一緒に飲もう！家族で楽しめるオリジナルドリンク

メロンや桃を使用したオリジナルドリンクをご用意。食事とともに旬の味覚を気軽にお楽しみいただけます。ノンアルコールドリンクは乳酸飲料を使用し、やさしい甘さとすっきりとした後味で仕上げました。お子様やアルコールが苦手な方でも安心して楽しめる一杯です。一方、アルコールドリンクはウォッカをベースに爽やかさを引き立て、料理との相性にも配慮した味わいです。ご家族全員で同じテーマのドリンクを楽しめるよう構成し、食卓に統一感と華やかさを演出します。

≪プラン概要≫

名称：メロンフェア

場所：ビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」（伊良湖オーシャンリゾート2階）

期間：2026年7月1日（水）～8月7日（金）

時間：2部制 17:30～19:00（最終入場 18:15）、19:15～20:45（最終入場 20:00）

料金：

【宿泊プラン】

1泊2食付き おひとり様 14,600円～（税込、入湯税別）／2名様1室利用の場合

【夕食ビュッフェのみ利用】

大人 7,800円、小学生 5,600円、幼児（3歳～未就学）4,200円（いずれも税込）

【オリジナルドリンク】※無くなり次第終了

アルコールドリンク 1,000円、ノンアルコールドリンク 800円（いずれも税込）

メロンフェアの詳細：https://irago-ocean-resort.com/news/25591

※メロンの生産状況により、ご提供品種・内容ならびに開催期間が変更となる場合があります。

【おすすめメニュー】





フレッシュメロン食べ放題

国内有数のメロン産地である渥美半島産マスクメロンを、お好きなだけ味わえます。











渥美半島の黄色い宝石「イエローキング」も心ゆくまで

乳白色の果肉は果汁が多く、柔らかい食感とまろやかな甘みがありながら、さっぱりとした後味です。





メロンづくしのケーキ

赤肉メロンジャムとメロンムースを合わせた、本フェア限定の特別なスイーツです。





ライブキッチン出来立てメニュー

約80種類の和洋中メニューで、多彩な味わいをお届けします。





新鮮なネタを目の前で握る寿司

マグロ、サーモン、エビなど、新鮮なネタを使用した寿司をその場で提供します。





メロン・桃のオリジナルドリンク

大人からお子様まで楽しめる、料理との相性にもこだわった期間限定ドリンクです。

■「SARAS CAFE・SHOP」のオリジナルスムージー

ホテル3階「SARAS CAFE・SHOP（サラスカフェ・ショップ）」では、ホテルのご滞在をより豊かにする、田原産マスクメロンを贅沢に使用したホテルオリジナル「めろんスムージー」を販売します。田原産マスクメロンを100％使用し、約200gの果肉を使用した濃厚な味わいが特長です。素材本来の甘さと香りをダイレクトに感じられ、口いっぱいに広がるみずみずしさと、後味の軽やかさが調和した一杯に仕上げています。暑い季節のリゾート滞在にぴったりで、季節感と特別感を同時に味わえるドリンクです。テイクアウト可能なため、ドライブのお供にもおすすめです。





≪商品概要≫

名称：めろんスムージー

場所：SARAS CAFE・SHOP（伊良湖オーシャンリゾート3階）

期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

料金：990円（税込） ※無くなり次第終了

※記載内容は、予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

※掲載写真はすべてイメージです。

―「伊良湖オーシャンリゾート」概要 -

■名称：伊良湖オーシャンリゾート

■住所：〒441-3623 愛知県田原市日出町骨山1460-36

■TEL：0531-35-6111（代）

■階数：地上7階

■客室数：154室（全室オーシャンビュー）

・チェックイン15:00（最終24:00）／チェックアウト10:00

■レストラン：レストラン2店舗、カフェ・ショップ1店舗

・シーサイドレストラン「トリデンテ」

・ビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」

・SARAS CAFE・SHOP（サラスカフェ・ショップ）

■付帯施設：ラウンジ、キッズパーク、ロビー、フロント、バンケットルーム、チャペル、カラオケ、ゲームコーナー、卓球、ペットハウス、エステサロン「マリーン」、コインランドリー、屋外プール（夏季限定、宿泊者のみ無料）、駐車場（200台）、無料Wi-Fi完備

■温浴施設：伊良湖温泉露天風呂、伊良湖温泉風呂（内湯）、寝湯、ジャグジー、季節湯、サウナ風呂、水風呂、高濃度炭酸泉「壺湯」（男性のみ）、ミストサウナ・岩盤浴（女性のみ）

■温泉：伊良湖温泉／泉質：ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉（低張性・弱アルカリ性・低温泉）

■アクセス：

・電車・新幹線の場合：JR、名鉄「豊橋」駅西口より無料送迎バスで約70分

・車の場合：東名高速道路 浜松西ICまたは豊川ICより約90分

・伊勢湾フェリーの場合：対岸の三重県・鳥羽港から伊良湖港まで約60分

・名鉄高速船の場合：知多半島・河和港から名鉄高速船で伊良湖港まで約50分

・伊良湖港より無料送迎車で約5分（要予約）

■公式サイト：https://irago-ocean-resort.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





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