市場規模が2033年までに21億米ドルを突破へ――ナトリウムイオン電池がエネルギー貯蔵の未来を塗り替える

市場規模が2033年までに21億米ドルを突破へ――ナトリウムイオン電池がエネルギー貯蔵の未来を塗り替える