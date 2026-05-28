アニメ『ニワトリ・ファイター』第9羽あらすじ＆先行カット公開！DARUMA Rollin’ライブ会場にてコラボポストカード配布も
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第9羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
『ニワトリ・ファイター』はラテンアメリカのDisney+ の新作アニメランキングで第1位を記録（※）した話題作。第9羽では、新たな敵「鬼人」がケイジたちに襲い掛かります。また、オープニングテーマを担当するDARUMA Rollin'のライブ会場限定で、本作とコラボしたポストカードの配布もスタートします。国内外で話題沸騰の本作をぜひお見逃しなく。
※2026年4月19日時点。Disney+ LATAM地域におけるアニメ作品の配信開始後36日間の実績比較に基づく
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第9羽「獣蹄鳥跡（じゅうていちょうせき）」
モリオと父を取り戻すために、敵の拠点である廃工場に向かうケイジ達。
そこには大量の「鬼獣」、そして新たな敵「鬼人」であるヒカリと裕二が待ち受けていた。
大乱戦の末、ついに洗脳されたモリオが現れ、ケイジ達に襲い掛かる。
ピヨ子は彼の洗脳を解くため、モリオの脳内に潜入するが…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■OP担当のDARUMA Rollin'、ライブ会場限定で「『ニワトリ・ファイター』コラボポストカード」を配布！
▼コラボポストカード
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage3】
オープニングテーマ「What's a Hero?」を歌うDARUMA Rollin'のライブ会場にて、限定ポストカードの配布が決定いたしました。
片面にDARUMA Rollin’のアーティスト写真、もう一方の面には原作者・桜谷シュウ先生による渾身の描き下ろしイラストがあしらわれた、贅沢な両面仕様のスペシャルデザインです。『ニワトリ・ファイター』の圧倒的な世界観とDARUMA Rollin'の音楽性が美しく融合した、特別な一枚に仕上がっています。
ポストカードは、2026年5月30日（土）にインドネシアにて開催される「Mela! Mela! Anime Japan!!」のライブ会場を皮切りに、各地ライブ会場にて順次配布予定です。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
『ニワトリ・ファイター』はラテンアメリカのDisney+ の新作アニメランキングで第1位を記録（※）した話題作。第9羽では、新たな敵「鬼人」がケイジたちに襲い掛かります。また、オープニングテーマを担当するDARUMA Rollin'のライブ会場限定で、本作とコラボしたポストカードの配布もスタートします。国内外で話題沸騰の本作をぜひお見逃しなく。
※2026年4月19日時点。Disney+ LATAM地域におけるアニメ作品の配信開始後36日間の実績比較に基づく
あらすじ＆先行カット
第9羽「獣蹄鳥跡（じゅうていちょうせき）」
モリオと父を取り戻すために、敵の拠点である廃工場に向かうケイジ達。
そこには大量の「鬼獣」、そして新たな敵「鬼人」であるヒカリと裕二が待ち受けていた。
大乱戦の末、ついに洗脳されたモリオが現れ、ケイジ達に襲い掛かる。
ピヨ子は彼の洗脳を解くため、モリオの脳内に潜入するが…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■OP担当のDARUMA Rollin'、ライブ会場限定で「『ニワトリ・ファイター』コラボポストカード」を配布！
▼コラボポストカード
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage3】
オープニングテーマ「What's a Hero?」を歌うDARUMA Rollin'のライブ会場にて、限定ポストカードの配布が決定いたしました。
片面にDARUMA Rollin’のアーティスト写真、もう一方の面には原作者・桜谷シュウ先生による渾身の描き下ろしイラストがあしらわれた、贅沢な両面仕様のスペシャルデザインです。『ニワトリ・ファイター』の圧倒的な世界観とDARUMA Rollin'の音楽性が美しく融合した、特別な一枚に仕上がっています。
ポストカードは、2026年5月30日（土）にインドネシアにて開催される「Mela! Mela! Anime Japan!!」のライブ会場を皮切りに、各地ライブ会場にて順次配布予定です。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350561/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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