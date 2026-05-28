液体酸素用ポンプの世界市場2026年、グローバル市場規模（遠心式液体酸素ポンプ、往復動式液体酸素ポンプ）・分析レポートを発表
2026年5月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「液体酸素用ポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、液体酸素用ポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の液体酸素用ポンプ市場は、2024年時点で13億2600万米ドル規模に達しており、2031年には16億6200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.3％と見込まれており、産業ガス需要の拡大を背景に安定した成長が期待されています。
液体酸素用ポンプは、液体酸素の圧力を高めて輸送を行う極低温液体ポンプです。主凝縮蒸発器における循環ポンプ、上下塔間のプロセス液体酸素用ポンプ、内部圧縮工程における製品液体酸素用ポンプ、貯蔵タンク用ポンプなどとして広く利用されています。製品は主に「遠心式液体酸素用ポンプ」と「往復動式液体酸素用ポンプ」の2種類に分類されます。往復動式は小流量かつ高圧用途に適しています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、産業ガス需要増加、鉄鋼・石油化学産業拡大、医療用酸素需要増加などが挙げられます。特に鉄鋼や化学工業では大量の酸素供給が必要となるため、高性能液体酸素用ポンプへの需要が安定しています。
また、液化天然ガスや水素エネルギーなど極低温技術関連分野の拡大も市場成長を支えています。さらに、医療分野における酸素供給設備需要増加も市場拡大要因となっています。
民生用ポンプ市場全体は非常に大きな規模を持つ一方で競争が激しく、市場構造は分散傾向にあります。しかし、外部環境変化に伴い、中小企業の淘汰が進み、市場シェアは大手企業へ集中する傾向が強まっています。
また、本レポートでは米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「遠心式液体酸素ポンプ」と「往復動式液体酸素ポンプ」に分類されています。遠心式液体酸素ポンプは大流量輸送用途に適しており、産業用途を中心に広く利用されています。一方、往復動式液体酸素ポンプは高圧用途に適しており、特殊工程向け需要が拡大しています。
用途別では、「石油化学」「製鉄所」「肥料」「産業」「その他」に分類されています。特に石油化学や製鉄分野は主要用途市場となっており、大規模工業設備向け需要が市場成長を支えています。また、肥料製造分野でも酸素供給用途として需要が安定しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国、インドを中心に重工業や化学工業の拡大が市場成長を支えています。特に中国では製鉄・化学産業向け需要が大きく、液体酸素関連設備投資が増加しています。
北米市場ではエネルギー産業や産業ガス市場が成長を支えており、欧州市場では環境対応型工業設備更新需要が拡大しています。また、中東地域では石油化学産業投資拡大に伴い需要増加が見込まれています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「液体酸素用ポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、液体酸素用ポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の液体酸素用ポンプ市場は、2024年時点で13億2600万米ドル規模に達しており、2031年には16億6200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.3％と見込まれており、産業ガス需要の拡大を背景に安定した成長が期待されています。
液体酸素用ポンプは、液体酸素の圧力を高めて輸送を行う極低温液体ポンプです。主凝縮蒸発器における循環ポンプ、上下塔間のプロセス液体酸素用ポンプ、内部圧縮工程における製品液体酸素用ポンプ、貯蔵タンク用ポンプなどとして広く利用されています。製品は主に「遠心式液体酸素用ポンプ」と「往復動式液体酸素用ポンプ」の2種類に分類されます。往復動式は小流量かつ高圧用途に適しています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、産業ガス需要増加、鉄鋼・石油化学産業拡大、医療用酸素需要増加などが挙げられます。特に鉄鋼や化学工業では大量の酸素供給が必要となるため、高性能液体酸素用ポンプへの需要が安定しています。
また、液化天然ガスや水素エネルギーなど極低温技術関連分野の拡大も市場成長を支えています。さらに、医療分野における酸素供給設備需要増加も市場拡大要因となっています。
民生用ポンプ市場全体は非常に大きな規模を持つ一方で競争が激しく、市場構造は分散傾向にあります。しかし、外部環境変化に伴い、中小企業の淘汰が進み、市場シェアは大手企業へ集中する傾向が強まっています。
また、本レポートでは米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「遠心式液体酸素ポンプ」と「往復動式液体酸素ポンプ」に分類されています。遠心式液体酸素ポンプは大流量輸送用途に適しており、産業用途を中心に広く利用されています。一方、往復動式液体酸素ポンプは高圧用途に適しており、特殊工程向け需要が拡大しています。
用途別では、「石油化学」「製鉄所」「肥料」「産業」「その他」に分類されています。特に石油化学や製鉄分野は主要用途市場となっており、大規模工業設備向け需要が市場成長を支えています。また、肥料製造分野でも酸素供給用途として需要が安定しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国、インドを中心に重工業や化学工業の拡大が市場成長を支えています。特に中国では製鉄・化学産業向け需要が大きく、液体酸素関連設備投資が増加しています。
北米市場ではエネルギー産業や産業ガス市場が成長を支えており、欧州市場では環境対応型工業設備更新需要が拡大しています。また、中東地域では石油化学産業投資拡大に伴い需要増加が見込まれています。
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