クレーンゲームの達人・五十嵐直也に初の「20代の若手クレーンゲームエキスパート」が2名誕生！達人直伝の次世代エースがデビュー
クレーンゲームに関する資格を認定・発行する一般社団法人日本クレーンゲーム協会（代表理事 中村秀夫 / 埼玉県行田市）は、当協会認定の特別プロ講師第1号であるクレーンゲームの達人・五十嵐直也氏に、初となる2名の「達人直伝の次世代エース」が誕生したことをお知らせいたします。
達人の「エンターテインメント性」と「ロジック・精神力」をそれぞれ二分して受け継いだ、プレイスタイルの全く異なる2名の「達人直伝・クレーンゲームエキスパート」が、クレーンゲーム業界の新たな顔として活動を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350177/images/bodyimage1】
<達人の魂を継承する「特化型」エキスパートの誕生>
五十嵐直也氏はクレーンゲーム歴38年を誇り、業界の顔として数多くのテレビ番組やイベントで活躍しています。近年、クレーンゲームの魅力が広く世間に認知されるに伴い、各種イベントへの出演要請、講演やセミナーの講師依頼、TV企画への出演やアドバイス監修など、メディアからの対応要請が急増しております。
そこで、多様化するメディアの皆様からのご要望に対し、より幅広く、多角的かつ専門的にお応えする体制を整えるため、達人の卓越した技術と「おもてなしの心」を継承する、確かな実力と対照的な個性を持った2名の若者を新たな次世代エース（エキスパート）として認定いたしました。
<獲得総数5,000個超の実力と、圧倒的ロジック。次世代エースがプロデビュー>
【SNS・バラエティ特化】獲得景品5,000個超！笑いと精密操作のハイブリッド・スナイパー
金生 尚樹（きんしょう なおき） / 愛称：きんちゃん
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350177/images/bodyimage2】
実績：クレーンゲーム歴19年、累計獲得景品数は5,000個以上。3歳で初めて景品を獲得して以来、長年にわたり技術を磨き続けた実力派。クレーンゲーム達人検定2級所持。
得意分野：達人から「お客様を笑顔にする接客力」を継承。必殺技『差し回し』『抑えがけ』などを駆使し、狙った景品をミリ単位のアームコントロールで確実に仕留める。SNSやバラエティ番組でも通用するエンタメ性を兼ね備えた実戦派。
目標：自身の強みである発信力とエンタメ性を活かし、クレーンゲームの楽しさをより広く全国へ届ける次世代のエースを目指す。
クレーンゲームの達人・五十嵐直也氏よりコメント：金生は、類まれな『お客様を楽しませる才能』と、ずば抜けたアームコントロール技術を持っています。私が大切にしてきた“おもてなしの心”を彼ならではのエンターテインメントに昇華し、全国に笑顔を届けてくれると確信しています。
【理論解説・ドキュメンタリー特化】歴わずか3年で1,000個獲得！圧倒的効率を叩き出す頭脳派スカラー
松本 明大（まつもと あきひろ） / 愛称：まっちゃん
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350177/images/bodyimage3】
実績：クレーンゲーム歴3年。短期間でありながら、これまでの獲得景品数は約1,000個にのぼる。最短ルートで獲り方のメソッドを体系化した超・学習型。クレーンゲーム達人検定2級所持。
得意分野：達人から「どんな台でも諦めない精神力」を継承。必殺技『回し』『縦はめ』を用い、物理法則に基づく図形パズルのようなアプローチで景品を攻略する。サウナで鍛えた冷静沈着なメンタルで、メディアでの論理的な解説や初心者へのアテンドを得意とする。
目標：自身の最大の武器である「理論」と「メンタル」を極限まで磨き上げ、次世代のクレーンゲームを科学的に攻略し、達人の技術に追いつき追い越すことを目標に掲げる。
クレーンゲームの達人・五十嵐直也氏よりコメント：松本は、私にはない『異常なほどの冷静さと分析力』を持っています。クレーンゲームを理論的に言語化できる稀有な逸材であり、“諦めない精神力”で多くの方に獲る喜びと奥深さを伝えてくれる頼もしい存在です。
<クレーンゲームの達人 五十嵐直也氏>
クレーンゲーム歴約40年。日本で初めて超難関の「クレーンゲーム達人検定プロ1級」に合格し、現在はクレーンゲームの達人として、YouTubeやテレビ番組など多くのメディアに出演している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350177/images/bodyimage4】
五十嵐直也氏よりコメント：
「昨今、クレーンゲームの魅力が広く伝わり、多くのイベント出演や番組監修のお声がけをいただく中で、私と共にクレーンゲーム業界をさらに盛り上げてくれる、頼もしい2人のエキスパートが誕生しました。プレイスタイルの全く異なるこの2人が、それぞれの強みを活かしてクレーンゲームの新たな魅力を発信してくれます。次世代を担う彼らの活躍にぜひご期待ください。」
<取材・メディア関係者の方へ>
対象的な2人の次世代エースによる実技披露や、店舗での指導風景など、絵になる場面を多数ご用意可能です。今後、テレビ番組の企画、インバウンド向け取材、各種イベント出演や監修におきましては、企画の用途やターゲットに合わせて、最適なクレーンゲームのプロフェッショナル（達人、きんちゃん、まっちゃん）をご指名いただけます。番組への出演オファーや密着取材など、随時受け付けております。
【ご連絡・お問い合わせはこちら】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
http://kuretatsu.com
電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
広報担当者：顧（コ）
広報直通メール：toyo-press@toyo-egroup.jp
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
達人の「エンターテインメント性」と「ロジック・精神力」をそれぞれ二分して受け継いだ、プレイスタイルの全く異なる2名の「達人直伝・クレーンゲームエキスパート」が、クレーンゲーム業界の新たな顔として活動を開始いたします。
<達人の魂を継承する「特化型」エキスパートの誕生>
五十嵐直也氏はクレーンゲーム歴38年を誇り、業界の顔として数多くのテレビ番組やイベントで活躍しています。近年、クレーンゲームの魅力が広く世間に認知されるに伴い、各種イベントへの出演要請、講演やセミナーの講師依頼、TV企画への出演やアドバイス監修など、メディアからの対応要請が急増しております。
そこで、多様化するメディアの皆様からのご要望に対し、より幅広く、多角的かつ専門的にお応えする体制を整えるため、達人の卓越した技術と「おもてなしの心」を継承する、確かな実力と対照的な個性を持った2名の若者を新たな次世代エース（エキスパート）として認定いたしました。
<獲得総数5,000個超の実力と、圧倒的ロジック。次世代エースがプロデビュー>
【SNS・バラエティ特化】獲得景品5,000個超！笑いと精密操作のハイブリッド・スナイパー
金生 尚樹（きんしょう なおき） / 愛称：きんちゃん
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350177/images/bodyimage2】
実績：クレーンゲーム歴19年、累計獲得景品数は5,000個以上。3歳で初めて景品を獲得して以来、長年にわたり技術を磨き続けた実力派。クレーンゲーム達人検定2級所持。
得意分野：達人から「お客様を笑顔にする接客力」を継承。必殺技『差し回し』『抑えがけ』などを駆使し、狙った景品をミリ単位のアームコントロールで確実に仕留める。SNSやバラエティ番組でも通用するエンタメ性を兼ね備えた実戦派。
目標：自身の強みである発信力とエンタメ性を活かし、クレーンゲームの楽しさをより広く全国へ届ける次世代のエースを目指す。
クレーンゲームの達人・五十嵐直也氏よりコメント：金生は、類まれな『お客様を楽しませる才能』と、ずば抜けたアームコントロール技術を持っています。私が大切にしてきた“おもてなしの心”を彼ならではのエンターテインメントに昇華し、全国に笑顔を届けてくれると確信しています。
【理論解説・ドキュメンタリー特化】歴わずか3年で1,000個獲得！圧倒的効率を叩き出す頭脳派スカラー
松本 明大（まつもと あきひろ） / 愛称：まっちゃん
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350177/images/bodyimage3】
実績：クレーンゲーム歴3年。短期間でありながら、これまでの獲得景品数は約1,000個にのぼる。最短ルートで獲り方のメソッドを体系化した超・学習型。クレーンゲーム達人検定2級所持。
得意分野：達人から「どんな台でも諦めない精神力」を継承。必殺技『回し』『縦はめ』を用い、物理法則に基づく図形パズルのようなアプローチで景品を攻略する。サウナで鍛えた冷静沈着なメンタルで、メディアでの論理的な解説や初心者へのアテンドを得意とする。
目標：自身の最大の武器である「理論」と「メンタル」を極限まで磨き上げ、次世代のクレーンゲームを科学的に攻略し、達人の技術に追いつき追い越すことを目標に掲げる。
クレーンゲームの達人・五十嵐直也氏よりコメント：松本は、私にはない『異常なほどの冷静さと分析力』を持っています。クレーンゲームを理論的に言語化できる稀有な逸材であり、“諦めない精神力”で多くの方に獲る喜びと奥深さを伝えてくれる頼もしい存在です。
<クレーンゲームの達人 五十嵐直也氏>
クレーンゲーム歴約40年。日本で初めて超難関の「クレーンゲーム達人検定プロ1級」に合格し、現在はクレーンゲームの達人として、YouTubeやテレビ番組など多くのメディアに出演している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350177/images/bodyimage4】
五十嵐直也氏よりコメント：
「昨今、クレーンゲームの魅力が広く伝わり、多くのイベント出演や番組監修のお声がけをいただく中で、私と共にクレーンゲーム業界をさらに盛り上げてくれる、頼もしい2人のエキスパートが誕生しました。プレイスタイルの全く異なるこの2人が、それぞれの強みを活かしてクレーンゲームの新たな魅力を発信してくれます。次世代を担う彼らの活躍にぜひご期待ください。」
<取材・メディア関係者の方へ>
対象的な2人の次世代エースによる実技披露や、店舗での指導風景など、絵になる場面を多数ご用意可能です。今後、テレビ番組の企画、インバウンド向け取材、各種イベント出演や監修におきましては、企画の用途やターゲットに合わせて、最適なクレーンゲームのプロフェッショナル（達人、きんちゃん、まっちゃん）をご指名いただけます。番組への出演オファーや密着取材など、随時受け付けております。
【ご連絡・お問い合わせはこちら】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
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電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
広報担当者：顧（コ）
広報直通メール：toyo-press@toyo-egroup.jp
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
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