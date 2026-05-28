COBOL PARK株式会社、基幹業務システムとしてクラウドERP「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349701/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、COBOL PARK株式会社（東京都江東区 代表取締役社長 髙橋観、以下COBOL PARK）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
COBOL PARKは、SCSK株式会社とFPTジャパンホールディングス株式会社の共同出資により2025年6月に設立された企業です。金融機関などを中心とした老朽化したレガシーシステムの運用課題に対し、ビジネス継続に向けた既存システムの維持や、最新環境へのマイグレーションに向けた出口戦略の提供など、レガシーシステム問題の解決に特化した事業を展開しています。
選定にあたっては、ZACがシステム受託開発業にマッチした製品であることが評価されました。
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【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もシステム受託開発業 での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、COBOL PARK株式会社（東京都江東区 代表取締役社長 髙橋観、以下COBOL PARK）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
COBOL PARKは、SCSK株式会社とFPTジャパンホールディングス株式会社の共同出資により2025年6月に設立された企業です。金融機関などを中心とした老朽化したレガシーシステムの運用課題に対し、ビジネス継続に向けた既存システムの維持や、最新環境へのマイグレーションに向けた出口戦略の提供など、レガシーシステム問題の解決に特化した事業を展開しています。
選定にあたっては、ZACがシステム受託開発業にマッチした製品であることが評価されました。
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【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もシステム受託開発業 での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
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株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
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