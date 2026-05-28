兵庫県多可町の老舗醤油蔵「足立醸造」を特別公開 2026年7月19日（日）・20日（月・祝）限定で、ひまわり畑と北播磨グルメを巡る夏のバスツアーを開催

兵庫県多可町の老舗醤油蔵「足立醸造」を特別公開 2026年7月19日（日）・20日（月・祝）限定で、ひまわり畑と北播磨グルメを巡る夏のバスツアーを開催