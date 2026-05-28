兵庫県多可町の老舗醤油蔵「足立醸造」を特別公開 2026年7月19日（日）・20日（月・祝）限定で、ひまわり畑と北播磨グルメを巡る夏のバスツアーを開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県多可町の老舗醤油蔵「足立醸造」と連携し、通常非公開の本社蔵見学を含む日帰りバスツアー「普段は入れない本社蔵へ 足立醸造特別見学と北播磨のひまわりを巡る旅」を、2026年7月19日（日）・7月20日（月・祝）に開催します。蔵まつり限定のマルシェ参加や、小野市「ひまわりの丘公園」、地域セレクトショップ「JIMOTO select いちいち」など、北播磨エリアを巡ります。
本企画は、木桶仕込みを続ける足立醸造の発酵文化や、北播磨の夏景色、地域の食文化を一日の流れとして体験できる構成としています。鮎御膳の昼食や、ひまわり畑の自由散策を通じて、地域ならではの季節体験を提供します。発酵文化やローカル体験への関心が高まる中、地域事業者と連携し、北播磨の魅力を体感できるマイクロツーリズム企画として実施します。
【イベント概要】
日時： 2026年7月19日（日）・7月20日（月・祝）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
JR姫路駅南バスターミナル
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：最大40名
体験内容：
・足立醸造 蔵まつりにあわせた本社蔵の特別見学
・割烹富勝での鮎御膳ランチ
・小野市「ひまわりの丘公園」での自由散策
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://local-prime.com/event/adachi-jozo-himawari-kitaharima-tour/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350634/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350634/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・通常非公開となっている足立醸造の本社蔵を、蔵まつり開催日に限定公開します
・木桶仕込みの醤油蔵で、発酵文化やものづくりの現場を体感できます
・小野市「ひまわりの丘公園」で、夏の北播磨を象徴する風景を楽しめます
・創業1661年の老舗料亭「割烹富勝」で、鮎御膳による季節の味覚を提供します
・播州織や地域特産品を扱う「JIMOTO select いちいち」で、北播磨の地域文化にふれることができます
【連携事業者の紹介】
足立醸造株式会社は、兵庫県多可郡多可町に本社を構える醤油蔵です。明治22年創業以来、木桶仕込みによる醤油づくりを続けており、国産原料にこだわった発酵食品を製造・販売しています。地域に根差した蔵元として、蔵まつりや工場見学などを通じた地域交流にも取り組んでいます。今回の企画では、通常非公開の本社蔵を特別公開し、参加者が発酵文化や醤油づくりの現場にふれられる体験を提供します。また、地域事業者と連携し、北播磨エリアの魅力発信にも取り組みます。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
本企画は、木桶仕込みを続ける足立醸造の発酵文化や、北播磨の夏景色、地域の食文化を一日の流れとして体験できる構成としています。鮎御膳の昼食や、ひまわり畑の自由散策を通じて、地域ならではの季節体験を提供します。発酵文化やローカル体験への関心が高まる中、地域事業者と連携し、北播磨の魅力を体感できるマイクロツーリズム企画として実施します。
【イベント概要】
日時： 2026年7月19日（日）・7月20日（月・祝）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
JR姫路駅南バスターミナル
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：最大40名
体験内容：
・足立醸造 蔵まつりにあわせた本社蔵の特別見学
・割烹富勝での鮎御膳ランチ
・小野市「ひまわりの丘公園」での自由散策
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://local-prime.com/event/adachi-jozo-himawari-kitaharima-tour/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350634/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350634/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・通常非公開となっている足立醸造の本社蔵を、蔵まつり開催日に限定公開します
・木桶仕込みの醤油蔵で、発酵文化やものづくりの現場を体感できます
・小野市「ひまわりの丘公園」で、夏の北播磨を象徴する風景を楽しめます
・創業1661年の老舗料亭「割烹富勝」で、鮎御膳による季節の味覚を提供します
・播州織や地域特産品を扱う「JIMOTO select いちいち」で、北播磨の地域文化にふれることができます
【連携事業者の紹介】
足立醸造株式会社は、兵庫県多可郡多可町に本社を構える醤油蔵です。明治22年創業以来、木桶仕込みによる醤油づくりを続けており、国産原料にこだわった発酵食品を製造・販売しています。地域に根差した蔵元として、蔵まつりや工場見学などを通じた地域交流にも取り組んでいます。今回の企画では、通常非公開の本社蔵を特別公開し、参加者が発酵文化や醤油づくりの現場にふれられる体験を提供します。また、地域事業者と連携し、北播磨エリアの魅力発信にも取り組みます。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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