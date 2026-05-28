一瞬で人を納得させる『「たとえ話」練習帳 頭のいい人は、「たとえ」がうまい！』著者藤沢晃治が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月１５日に『「たとえ話」練習帳 頭のいい人は、「たとえ」がうまい！』著者藤沢晃治が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『「たとえ話」練習帳 頭のいい人は、「たとえ」がうまい！』著者藤沢晃治
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4uxXlQf
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dxyfuQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897200
頭のいい人、説明がうまい人は、「たとえ話」が上手です。
クドクドと「論理的に説明する」のは時間がかかります。しかし、
気の利いた「たとえ話」なら、一瞬で相手を納得させてしまいます。
たとえば、日本の国家財政の破綻的状況を、何兆円という単位の数値で
説明されても、ピンときません。しかし、
「家計にたとえれば、月30万円の収入の家庭で
毎月100万円の出費をして生活しているようなもの」
と説明されると、急に実感が湧き、納得させられます。
本書は、そのような気の利いた「たとえ話」の練習帳です。
「たとえ話」で重要なのは「アナロジー思考」、つまり「直感」です。
「論理的思考」ではなく、なぜ「直感」なのか？
その理由も本書で明らかになります。
会議、接客、商談、プレゼン、企画書、メール、デート、SNS……
仕事もプライベートも、もっともっと充実させる本！
■著者 藤沢晃治
慶應義塾大学卒業。
管理工学を専攻し、卒論では、AI(人工知能)の原点とも言われているチェスを指すプログラムを作成。
卒業後、外資系大手メーカーでも専攻を活かしてソフトウェア・エンジニアとして勤務。
在職中に執筆した3部作『「分かりやすい説明」の技術』(講談社)などが合計65万部を超えるベストセラーとなる。
日本テレビ系の人気長寿番組『世界一受けたい授業』にも講師として出演。
その後、メーカーを退職して独立し、講演、企業向け研修などを中心に活動。
社会人になってから独学で英語を習得し、英検1級、通訳ガイド資格、TOEIC900点、EPT英語発音検定(指導者レベル)、
工業英検1級(現在の「技術英検プロフェッショナル」)などの資格も持つ。
著書として『日本人が「英語を話せない」たった3つの理由』『1日1題 英語のニュアンスがわかる本』
(以上、三笠書房《知的生きかた文庫》)、『「分かりやすい表現」の技術』
『「分かりやすい文章」の技術』(以上、講談社)など多数。
■『「たとえ話」練習帳 頭のいい人は、「たとえ」がうまい！』著者藤沢晃治
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4uxXlQf
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dxyfuQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897200
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350504/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350504/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350504/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
■『「たとえ話」練習帳 頭のいい人は、「たとえ」がうまい！』著者藤沢晃治
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4uxXlQf
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dxyfuQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897200
クドクドと「論理的に説明する」のは時間がかかります。しかし、
気の利いた「たとえ話」なら、一瞬で相手を納得させてしまいます。
たとえば、日本の国家財政の破綻的状況を、何兆円という単位の数値で
説明されても、ピンときません。しかし、
「家計にたとえれば、月30万円の収入の家庭で
毎月100万円の出費をして生活しているようなもの」
と説明されると、急に実感が湧き、納得させられます。
本書は、そのような気の利いた「たとえ話」の練習帳です。
「たとえ話」で重要なのは「アナロジー思考」、つまり「直感」です。
「論理的思考」ではなく、なぜ「直感」なのか？
その理由も本書で明らかになります。
会議、接客、商談、プレゼン、企画書、メール、デート、SNS……
仕事もプライベートも、もっともっと充実させる本！
■著者 藤沢晃治
慶應義塾大学卒業。
管理工学を専攻し、卒論では、AI(人工知能)の原点とも言われているチェスを指すプログラムを作成。
卒業後、外資系大手メーカーでも専攻を活かしてソフトウェア・エンジニアとして勤務。
在職中に執筆した3部作『「分かりやすい説明」の技術』(講談社)などが合計65万部を超えるベストセラーとなる。
日本テレビ系の人気長寿番組『世界一受けたい授業』にも講師として出演。
その後、メーカーを退職して独立し、講演、企業向け研修などを中心に活動。
社会人になってから独学で英語を習得し、英検1級、通訳ガイド資格、TOEIC900点、EPT英語発音検定(指導者レベル)、
工業英検1級(現在の「技術英検プロフェッショナル」)などの資格も持つ。
著書として『日本人が「英語を話せない」たった3つの理由』『1日1題 英語のニュアンスがわかる本』
(以上、三笠書房《知的生きかた文庫》)、『「分かりやすい表現」の技術』
『「分かりやすい文章」の技術』(以上、講談社)など多数。
■『「たとえ話」練習帳 頭のいい人は、「たとえ」がうまい！』著者藤沢晃治
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4uxXlQf
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dxyfuQ
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897200
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350504/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350504/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350504/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ