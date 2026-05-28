ありのままで生きるための智慧『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』著者山口謠司が電子書籍で配信開始
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株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月１４日に『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』著者山口謠司が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』著者山口謠司
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3PLvX22
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4tT8zxH
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410200
◇多くの日本人が愛した「世界最高の処世訓」
◇穏やかに、ありのままで生きるための智慧
儒教・仏教・道教を融合させた、処世訓の最高傑作『菜根譚』。
およそ４００年前に中国で生まれたこの書には、現代の私たちにも通ずる、
人間関係に振り回されないためのヒントが詰まっています。
●「さびしい」だけで、人とつながらない
●比べる相手は「昨日の自分」だけでいい
●余裕がないときほど、言動に注意せよ
●すぐに悪口を言うな、軽々しく人を褒めるな
●「嫉妬心」という悪魔を降伏させよ
●一歩譲れる人が、結局はうまくいく
比べない勇気、一歩譲る知恵、本当の謙虚さ、動じない心……。
あなたが、もう人間関係で悩まないように。
「不変の処世術」を丁寧にわかりやすく紹介します。
■目次
・第１章 「なんかイライラする…」と思ったら、この菜根譚
・第２章 「うまくなじめない…」と思ったら、この菜根譚
・第３章 「この人、なんか苦手…」と思ったら、この菜根譚
・第４章 「もうめんどくさい…」と思ったら、この菜根譚
・第５章 「どうせ自分なんて…」と思ったら、この菜根譚
・第６章 「絶対、許せない！」と思ったら、この菜根譚
・第７章 「なんでわかってくれないの！？」と思ったら、この菜根譚
■著者 山口謠司（ヤマグチヨウジ）
１９６３年、長崎県に生まれる。平成国際大学情報デザイン学部教授。
宝塚医療大学観光学部客員教授。大東文化大学文学部名誉教授。
中国山東大学客員教授。博士（中国学）。専門は、書誌学、音韻学、文献学。
フランス国立社会科学高等研究院大学院に学び、ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経る。
画家、書家としても活動。『日本語を作った男 上田万年とその時代』（集英社インターナショナル）で
第２９回和辻哲郎文化賞受賞（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』著者山口謠司
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
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三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月１４日に『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』著者山口謠司が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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◇穏やかに、ありのままで生きるための智慧
儒教・仏教・道教を融合させた、処世訓の最高傑作『菜根譚』。
およそ４００年前に中国で生まれたこの書には、現代の私たちにも通ずる、
人間関係に振り回されないためのヒントが詰まっています。
●「さびしい」だけで、人とつながらない
●比べる相手は「昨日の自分」だけでいい
●余裕がないときほど、言動に注意せよ
●すぐに悪口を言うな、軽々しく人を褒めるな
●「嫉妬心」という悪魔を降伏させよ
●一歩譲れる人が、結局はうまくいく
比べない勇気、一歩譲る知恵、本当の謙虚さ、動じない心……。
あなたが、もう人間関係で悩まないように。
「不変の処世術」を丁寧にわかりやすく紹介します。
■目次
・第１章 「なんかイライラする…」と思ったら、この菜根譚
・第２章 「うまくなじめない…」と思ったら、この菜根譚
・第３章 「この人、なんか苦手…」と思ったら、この菜根譚
・第４章 「もうめんどくさい…」と思ったら、この菜根譚
・第５章 「どうせ自分なんて…」と思ったら、この菜根譚
・第６章 「絶対、許せない！」と思ったら、この菜根譚
・第７章 「なんでわかってくれないの！？」と思ったら、この菜根譚
■著者 山口謠司（ヤマグチヨウジ）
１９６３年、長崎県に生まれる。平成国際大学情報デザイン学部教授。
宝塚医療大学観光学部客員教授。大東文化大学文学部名誉教授。
中国山東大学客員教授。博士（中国学）。専門は、書誌学、音韻学、文献学。
フランス国立社会科学高等研究院大学院に学び、ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経る。
画家、書家としても活動。『日本語を作った男 上田万年とその時代』（集英社インターナショナル）で
第２９回和辻哲郎文化賞受賞（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『もう二度と人間関係に悩まなくなる『菜根譚』』著者山口謠司
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