株式会社ゼロアクセル（本社：東京都千代田区、代表取締役：大福 裕貴）が運営するハウスクリーニングの予約サイト「おうちにプロ」は、 新たに「エアコン取り付け」カテゴリを開設しました。

従来のカテゴリでは対応できなかった、エアコンの新規購入・買い替えに伴う設置工事にも範囲を拡大し、より多くのお客様がプロの技術を体感できる体制を整えています。







新カテゴリ設置の背景

これまで多くのユーザー様から「エアコンクリーニングだけでなく、買い替え時の取り付けや移設も同じように信頼できるプロに頼みたい」という声をいただいておりました。

また、ECサイトや量販店でのエアコン購入が増える一方で、「当日どんな作業員が来るかわからない」「当日になって高額な追加料金を請求された」といった設置工事に関するトラブルや不安も少なからず存在しているのが現状です。

「おうちにプロ」では、出店する専門業者の「顔」「口コミ」「明確な料金」を事前に確認して選べる仕組みを提供することで、こうした不安を解消し、安心・安全なエアコン設置環境を提供いたします。

「エアコン取り付け」カテゴリの特徴

おうちにプロの「エアコン取り付け」カテゴリには、以下の特徴がございます。

地域密着のプロが多数在籍







おうちにプロに登録しているのは、独自の審査をクリアした地域密着の専門業者です。

電気工事士などの国家資格を保有するプロも多数在籍しており、複雑な隠ぺい配線や高所作業、電圧切り替えなども安心して任せられます。

各都道府県・市区町村ごとに登録業者を検索できるため、お住まいの地域に対応する業者を見つけることが可能です。

一目でわかる料金内容







各業者のページには、基本料金だけでなくオプションの料金メニューも詳細に記載しているため、明朗会計にてご利用いただけます。

さらに、過去の利用者のリアルな口コミ評価を基に比較できるため、お客様と業者のミスマッチを防ぎます。

お客様が求める業者を、お客様自らの手でお選びいただくことが可能です。

複数サービスも同時に予約可能







もし作業を依頼したエアコン取り付け業者が他のサービスも提供可能であれば、作業を同時に依頼することもできます。

例えば、エアコン取り付け工事後にエアコンクリーニングやハウスクリーニングを行っていただく、といった予約の取り方も可能です。

複数の予約も1画面内で完結するため、予約操作のわずらわしさもありません。

今後の展望

今回の新カテゴリ追加により、おうちにプロの対応範囲は更に拡大することとなりました。

これからもカテゴリの新規開設を継続的に行い、暮らしに関するお悩みを網羅的に解決できるサービスとして、おうちにプロはこれからも発展を続けてまいります。

更に機能面の改修にも着手しており、お悩み解決までご不便をおかけしない使いやすさを今後も追及します。

“もっとわかりやすく、もっと選びやすく。”

「おうちにプロ」は、ユーザーと事業者双方にとって価値あるプラットフォームを目指して、今後も改善を続けてまいります。

おうちにプロとは

「おうちにプロ」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニングや水まわりクリーニング、ハウスクリーニング、遺品整理など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国4,000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。

口コミは、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。

現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1,000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

【関連会社】

■株式会社ゼロアド

コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/

昭和通り店 https://the-from.com/

【関連事業】

■GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com