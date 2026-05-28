「AMPHI×San-ai Resort」コラボ水着 全2型を発売！シリーズ累計売上470万枚を突破したノンワイヤーブラ「BRAGENIC」10周年スペシャル企画
【AMPHI×San-ai Resort】ブラジェニック水着
水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高谷 能将※1)は、株式会社ワコール ランジェリーブランド「AMPHI」で人気のノンワイヤーブラ「BRAGENIC」発売10周年を記念してコラボレーションした「ブラジェニック水着」を、San-ai Resort公式WEB SHOPで2026年5月28日(木)に発売しました。San-ai Resort一部店舗※2は2026年5月29日(金)に発売、外部ECサイト※2でも順次発売いたします。ワコールウェブストア及び、AMPHI一部店舗※2でも販売します。
※1 (※高=はしごだか)
BRAGENIC 10周年スペシャル企画の第二弾として、ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」とのコラボが実現。
AMPHIでシリーズ累計売上470万枚を突破※3した人気のノンワイヤーブラ BRAGENICが水着になって新登場！
ときめく夏、始まる♪
※3 2016年2月～2025年12月末 ワコール累計販売枚数
「AMPHI×San-ai Resort」商品詳細ページ
https://www.san-ai.com/ic/923
【AMPHI×San-ai Resort】ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット M2・L1
ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット
ブラジェニック10周年記念AMPHIコラボ水着。
ブラジェニックのカップを使用し、ノンワイヤーなのに自然で綺麗なバストラインを作ってくれます。
アウターライクなマットな表面変化を使用したショートパンツセット。
シンプルなデザインでありながら、バイカラーのパイピングがアクセントに。
ブラ部分は程よい丈感で胸元やボディラインをおしゃれにカバーしてくれます。
セットのショートパンツはスッキリとしたシルエットと安定感のある履き心地で、ヒップ周りを綺麗に見せてくれるデザイン。
ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット 2
●ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット
税込価格： 22,000円(本体価格20,000円)
サイズ ： M2・L1
カラー ： ホワイト・ブラック・ベージュ
URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1265
【AMPHI×San-ai Resort】ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ M2・L1
ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ
ブラジェニック10周年記念AMPHIコラボ水着。
ブラジェニックのカップを使用し、ノンワイヤーなのに自然で綺麗なバストラインを作ってくれます。
クールで女性らしい雰囲気のショルダービキニ。
フロントのギャザークロスが体のラインを綺麗に見せてくれます。アウターライクなマットな表面変化素材を使用。
セットのショーツはクールなカットアウトデザイン。サイドのリボンでお好みに合わせて調節可能。幅のあるシルエットで程良いカバー力もあるのがポイント。
ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ 2
●ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ
税込価格： 19,800円(本体価格18,000円)
サイズ ： M2・L1
カラー ： ブルー・ブラック・ブラウン
※ブラック サンアイリゾート店舗6月中旬発売予定
アンフィ店舗6月下旬発売予定
URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1264
※2【San-ai Resort取り扱い店舗】
＜2026年5月28日(木)発売＞
San-ai Resort公式WEB SHOP
＜順次発売＞
ZOZOTOWN
Amazon
ONWARD CROSSET
Rakuten Fashion
and ST
＜2026年5月29日(金)発売＞
【San-ai Resort】
ルミネエスト新宿店
NISHIGINZA店
SHIBUYA109店
ルミネ池袋店
ルミネ横浜店
ルミネ大宮店
名古屋パルコ店
【San-ai Resort northerly】
札幌アピア店
梅田HEP FIVE店
福岡ソラリアプラザ店
サンアイリゾート店舗一覧： https://www.san-ai.com/shoplist
【AMPHI取り扱い店舗】
■BRAGENICコラボ水着とサンアイリゾート水着展開16店舗
アンフィ テラスモール湘南店
アンフィ ペリエ千葉店
アンフィ 新静岡セノバ店
アンフィ 二子玉川ライズ店
アンフィ ららテラス武蔵小杉店
アンフィ 池袋パルコ店
アンフィ 柏店
アンフィ 天神地下街店
アンフィ アミュエスト博多店
アンフィ アミュプラザおおいた店
アンフィ イオンモール岡山店
アンフィ 名古屋ラシック店
アンフィ 阪急西宮ガーデンズ店
アンフィ ららぽーとEXPOCITY店
アンフィ グランフロント大阪店
アンフィ なんばシティ店
■BRAGENICコラボ水着のみ展開16店舗
アンフィ 札幌ステラプレイス店
アンフィ／ウンナナクール 札幌オーロラタウン店
アンフィ ららぽーとTOKYO-BAY店
アンフィ 北千住マルイ店
アンフィ アルカキット錦糸町店
アンフィ キラリナ京王吉祥寺店
アンフィ ららぽーと海老名店
アンフィ ルミネ大宮店
アンフィ ルミネ池袋店
アンフィ 金沢フォーラス店
アンフィ アミュプラザ長崎店
アンフィ 熊本鶴屋店
アンフィ アミュプラザ小倉店
アンフィ 浜松 遠鉄百貨店店
アンフィ mozoワンダーシティ店
アンフィ 名古屋パルコ店
アンフィ店舗一覧： https://www.amphi.jp/shops.html
【会社概要】
会社名 ： 株式会社Ai
所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F
代表者 ： 代表取締役社長 高谷 能将※1
設立 ： 2015年4月1日
資本金 ： 1,000万円
事業内容： 水着、下着等の製造小売
URL ： https://www.san-ai.com/
【お客様からのお問い合わせ先】
株式会社Ai お客様相談係
Mail： 834131@san-ai.com