【AMPHI×San-ai Resort】ブラジェニック水着





水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：高谷 能将※1)は、株式会社ワコール ランジェリーブランド「AMPHI」で人気のノンワイヤーブラ「BRAGENIC」発売10周年を記念してコラボレーションした「ブラジェニック水着」を、San-ai Resort公式WEB SHOPで2026年5月28日(木)に発売しました。San-ai Resort一部店舗※2は2026年5月29日(金)に発売、外部ECサイト※2でも順次発売いたします。ワコールウェブストア及び、AMPHI一部店舗※2でも販売します。

※1 (※高=はしごだか)





BRAGENIC 10周年スペシャル企画の第二弾として、ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort」とのコラボが実現。





AMPHIでシリーズ累計売上470万枚を突破※3した人気のノンワイヤーブラ BRAGENICが水着になって新登場！

ときめく夏、始まる♪

※3 2016年2月～2025年12月末 ワコール累計販売枚数





「AMPHI×San-ai Resort」商品詳細ページ

https://www.san-ai.com/ic/923









【AMPHI×San-ai Resort】ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット M2・L1





ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット





ブラジェニック10周年記念AMPHIコラボ水着。

ブラジェニックのカップを使用し、ノンワイヤーなのに自然で綺麗なバストラインを作ってくれます。

アウターライクなマットな表面変化を使用したショートパンツセット。

シンプルなデザインでありながら、バイカラーのパイピングがアクセントに。

ブラ部分は程よい丈感で胸元やボディラインをおしゃれにカバーしてくれます。

セットのショートパンツはスッキリとしたシルエットと安定感のある履き心地で、ヒップ周りを綺麗に見せてくれるデザイン。





ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット 2





●ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット

税込価格： 22,000円(本体価格20,000円)

サイズ ： M2・L1

カラー ： ホワイト・ブラック・ベージュ

URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1265









【AMPHI×San-ai Resort】ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ M2・L1





ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ





ブラジェニック10周年記念AMPHIコラボ水着。

ブラジェニックのカップを使用し、ノンワイヤーなのに自然で綺麗なバストラインを作ってくれます。

クールで女性らしい雰囲気のショルダービキニ。

フロントのギャザークロスが体のラインを綺麗に見せてくれます。アウターライクなマットな表面変化素材を使用。

セットのショーツはクールなカットアウトデザイン。サイドのリボンでお好みに合わせて調節可能。幅のあるシルエットで程良いカバー力もあるのがポイント。





ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ 2





●ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ

税込価格： 19,800円(本体価格18,000円)

サイズ ： M2・L1

カラー ： ブルー・ブラック・ブラウン

※ブラック サンアイリゾート店舗6月中旬発売予定

アンフィ店舗6月下旬発売予定

URL ： https://www.san-ai.com/i/55-53-6-1264









※2【San-ai Resort取り扱い店舗】

＜2026年5月28日(木)発売＞

San-ai Resort公式WEB SHOP





＜順次発売＞

ZOZOTOWN

Amazon

ONWARD CROSSET

Rakuten Fashion

and ST





＜2026年5月29日(金)発売＞

【San-ai Resort】

ルミネエスト新宿店

NISHIGINZA店

SHIBUYA109店

ルミネ池袋店

ルミネ横浜店

ルミネ大宮店

名古屋パルコ店





【San-ai Resort northerly】

札幌アピア店

梅田HEP FIVE店

福岡ソラリアプラザ店





サンアイリゾート店舗一覧： https://www.san-ai.com/shoplist









【AMPHI取り扱い店舗】

■BRAGENICコラボ水着とサンアイリゾート水着展開16店舗

アンフィ テラスモール湘南店

アンフィ ペリエ千葉店

アンフィ 新静岡セノバ店

アンフィ 二子玉川ライズ店

アンフィ ららテラス武蔵小杉店

アンフィ 池袋パルコ店

アンフィ 柏店

アンフィ 天神地下街店

アンフィ アミュエスト博多店

アンフィ アミュプラザおおいた店

アンフィ イオンモール岡山店

アンフィ 名古屋ラシック店

アンフィ 阪急西宮ガーデンズ店

アンフィ ららぽーとEXPOCITY店

アンフィ グランフロント大阪店

アンフィ なんばシティ店





■BRAGENICコラボ水着のみ展開16店舗

アンフィ 札幌ステラプレイス店

アンフィ／ウンナナクール 札幌オーロラタウン店

アンフィ ららぽーとTOKYO-BAY店

アンフィ 北千住マルイ店

アンフィ アルカキット錦糸町店

アンフィ キラリナ京王吉祥寺店

アンフィ ららぽーと海老名店

アンフィ ルミネ大宮店

アンフィ ルミネ池袋店

アンフィ 金沢フォーラス店

アンフィ アミュプラザ長崎店

アンフィ 熊本鶴屋店

アンフィ アミュプラザ小倉店

アンフィ 浜松 遠鉄百貨店店

アンフィ mozoワンダーシティ店

アンフィ 名古屋パルコ店





アンフィ店舗一覧： https://www.amphi.jp/shops.html









【会社概要】

会社名 ： 株式会社Ai

所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F

代表者 ： 代表取締役社長 高谷 能将※1

設立 ： 2015年4月1日

資本金 ： 1,000万円

事業内容： 水着、下着等の製造小売

URL ： https://www.san-ai.com/









【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社Ai お客様相談係

Mail： 834131@san-ai.com