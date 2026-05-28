兵庫県淡路島アニメパーク『ニジゲンノモリ』の「NARUTO＆BORUTO 忍里」で大好評販売中の「VIPジャーニーパス」に、6月9日に誕生日を迎える、うちはイタチがデザインされた新ジャイアントステッカーが、パスの特典として新たに登場します。 本パスでは、 立体迷路「天の巻」・ミッションラリー「地の巻」に加え、３種から選べる追加任務の謎解き体験が可能。 さらに、 ・ナルトの仙人モード鞄 または 我愛羅の瓢箪風リュック のどちらか１つ ・お好きなキャラクターのジャイアントステッカー１枚 が付いた、まさに“VIP”な特別パスです。 これまでのラインナップ７種（ナルト３種・サスケ・サクラ・カカシ・九喇嘛）に加え、今回新たにうちはイタチが仲間入りしました！ “もっと深く、この世界を楽しみたい”ファンの願いに応える、ワンランク上の特別体験をぜひ。忍里をまる一日遊び尽くして、うちはイタチの誕生日をみんなでお祝いしよう！

■NARUTO＆BORUTO 忍里「VIPジャーニーパスチケット」にイタチのジャイアントステッカー新登場！ 』

実施期間： 2026年6月9日（火）～ 内容： NARUTO＆BORUTO 忍里の「VIPジャーニーパスチケット」特典にて、うちはイタチの誕生日（6月9日）を記念してジャイアントステッカーが新登場。 料金： 大人（12歳以上）14,300円～ 小人（5歳以上～11歳以下）13,100円～ URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ