株式会社ヤマネコワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤原岳志)は、新感覚のスコア連鎖＆ナワバリ争奪五目並べゲーム『ラッキーどうぶつナワバリ』を、LINEミニアプリ、Google Play（Android）、App Store（iOS）にて配信開始いたしました。基本プレイ無料でお楽しみいただけます。

■ ゲーム概要

『ラッキーどうぶつナワバリ』は、伝統的な五目並べのルールに、独自の「スコア連鎖」と「クラスタ（ナワバリ）ボーナス」を融合させたパズルゲームです。 石を5つつなげて即勝利する一撃必殺の戦術か、あるいは石を隣接させて大きな「ナワバリ（塊）」を作り、盤面が埋まったときにスコアで上回る支配戦術か。プレイヤーの戦況判断が試される、ジレンマに満ちた頭脳戦が繰り広げられます。

■ ゲームの特徴

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamanekogames.nawabari https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%83%90%E3%83%AA/id6763529455 https://miniapp.line.me/2009823562-K9H42jln

特徴1：連とナワバリの「スコア評価」

縦・横・斜めに石を並べる「ライン得点」と、隣接する同色石のグループの大きさによる「ナワバリボーナス」でスコアが決定。「ラインを伸ばすか、ナワバリを広げるか」、毎手のジレンマが魅力です。

特徴2：初心者から上級者まで楽しめるCOM対局

賢くも個性豊かな「どうぶつCOM」たちが対戦相手として登場します。ルールを覚えたての初心者向けのやさしいCOMから、巧みにラインを妨害しつつ大きなナワバリを狙ってくるプロフェッショナルなCOMまで、自分の実力に合わせて熱い勝負を楽しめます。

■ 遊び方

1. 空いているマスをタップして、自分の石を置きます。 2. CPUが即座に応手し、対局がテンポよく進行します。 3. 縦・横・斜めのいずれかに石を5つつなげて即勝利するか、盤面が満杯になった時点で最終スコアが高いプレイヤーが勝利となります。

■ アプリ情報

タイトル

ジャンル

配信開始日

配信プラットフォーム

料金

LINEミニアプリ

Google Play

App Store

公式サイト

開発・運営

ラッキーどうぶつナワバリ

スコア連鎖＆ナワバリ争奪五目並べ

2026年5月28日

Google Play / App Store / LINEミニアプリ

基本プレイ無料（広告あり）

https://miniapp.line.me/2009823562-K9H42jln https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamanekogames.nawabari https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%83%90%E3%83%AA/id6763529455 https://yamaneko.works

株式会社ヤマネコワークス

■ 「ラッキーどうぶつ」シリーズ一覧

本作は、かわいいどうぶつたちが登場する「ラッキーどうぶつ」シリーズの第5弾タイトルです。2026年1月より、毎月1本ペースでタイトルを配信しています。

タイトル

ラッキーどうぶつサメガメ

ラッキーどうぶつマッチ

ラッキーどうぶつスイーパー

ラッキーどうぶつふわふわ風船

ラッキーどうぶつナワバリ

ジャンル

爆発パズル

マッチ3パズル

探索パズル

カジュアル飛行ゲーム

五目並べパズル

配信日

2026年1月30日

2026年2月18日

2026年3月11日

2026年4月30日

2026年5月28日