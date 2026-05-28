韓国発の人気スローエイジングブランド「Arocell（アロセル）」は、韓国市場で累計販売数1,500万枚（2025年11月時点）を突破し、“No.1完売アイテム”として話題沸騰中の「スーパーコラーゲンマスク」をはじめとする人気商品を、日本のユーザー向けに特別プロモーション価格で販売いたします。 今回のイベントは、2026年5月29日（金）17:00から開催されるインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の大型セール「メガ割（※1）」と、今年1月に大盛況のうちに終了し再開催を望む声が相次いでいた「メガデビュー」のアンコールイベント（※2）が同時に行われる、異例の“ダブル（W）開催”です。 注目のラインナップには、肌のハリを守るアイコン商品「スーパーコラーゲンマスク」をはじめ、乾燥が気になる肌にうるおいを与え、みずみずしく透明感のある印象へ導く「メラTXAマスク」が登場。さらに、この2大人気商品を贅沢に詰め込んだ数量限定の特別セット「ハリ透明肌ケアセット」も特別価格でラインナップいたします。 期間限定・数量限定、最大63％OFFとなるこの異例のチャンスに、ぜひアロセルの人気スキンケアをお試しください。 ※1Qoo10メガ割期間：2026年5月29日（金）17:00～2026年6月10日（水）23:59 ※2アンコールメガデビュー期間：2026年6月2日（火）10:00～2026年6月16日（火）09:59

＜Qoo10メガ割 プロモーション詳細＞

2026年5月29日（金）17:00～2026年6月10日（水）23:59 公式ショップURL： https://www.qoo10.jp/shop/AROCELL

ハリ透明肌ケアセット

商品名：ハリ透明肌ケアセット 販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1464107336/Q181975603 通常価格：13,500円（税込） メガ割クーポン適用時：5,600円（税込） アンコールメガデビュークーポン適用時：4,900円（税込） ※メガ割クーポンとメガデビュークーポンの併用はできません。 ※該当金額以上の場合は追加でショップクーポンを適用することができます。

・スーパーコラーゲンマスク（8枚） ・メラTXAマスク（12枚）

＜商品紹介＞

商品名：スーパーコラーゲンマスク 通常価格：2,700円（税込み）/ 5,400円（税込み） 容量：4枚入り / 8枚入り ・ハリ・弾力に満ちた肌へ。肌に溶け込む*²コラーゲンマスク ・バイオテクノロジーから生まれた「ヒト臍帯血細胞順化培養液（保湿成分）」を配合 ・年齢サイン*³にアプローチし、角質層からうるおいで満たして、弾むようなハリ肌へ

商品名：メラTXAマスク 通常価格：2,700円（税込み）/ 8,100円（税込み） 容量：4枚入り / 12枚入り ・透明感¹のあるツヤ肌へ。肌にぴたっと密着する²メラTXAマスク ・「トラネキサム酸³」×「ナイアシンアミド³」配合で、乾燥によるくすみにアプローチ ・うるおいを角質層まで届け、キメの整ったなめらかで明るい印象の肌へ *¹ うるおいによる *² 使用感のこと *³ 保湿成分

◾️Arocell（アロセル）とは 単なるスローエイジングではなく、独自のサイエンスに基づき、年齢を重ねても、自分らしくハリとツヤに満ちた肌へ。Arocell（アロセル）は、これからのエイジングケア*¹の新しい形を提案します。 *¹年齢に応じたお手入れのこと 韓国最大級の化粧品口コミサイト「ファヘ（hwahae)」の、 2025年度エイジングケア*¹マスクベストエンブレム受賞、Qoo10スキンケア部門第1位(2026年1月)、Qoo10マスクパック部門第1位(2026年1月)を獲得、さらにOLIVE YOUNGオンラインマスクパック部門でも第1位(2026年2月)を獲得するなど、韓国有数の販売チャネルで評価され、感度の高いユーザーを中心に支持を拡大しています。 ■Arocell Qoo10公式リンク https://www.qoo10.jp/shop/AROCELL?cit=1005481633 ■Arocell 日本公式INSTAGRAM https://www.instagram.com/arocell_official/