株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2026年5月29日(金曜日)に、『マキナにおまかせ』1巻(ベン・グッドマン)を刊行いたします。

人工知能は人間の“クズみ”を乗り越えられるのか

ユーザーのあらゆる質問に答え、悩みに寄り添い、正確無比な助言をくれる人工知能「マキナ」。 仕事に趣味にダイエット、恋愛、就活、面倒な人間関係の解決だってお手のもの。 みんなのそばにはいつだってマキナがいるから大丈夫！ 【文藝春秋「CREA夜ふかしマンガ大賞2025」電子コミック部門第2位】

AIと人類の「共生」を見つめ「その先」を予言する大注目の連作SF！！

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連載：トーチweb

概要

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書籍名：マキナにおまかせ 1 著者：ベン・グッドマン 出版社：リイド社 装丁：鈴木哲生 ページ数：234ページ 判型：A5判 発行日：2025年5月29日（金曜日） 定価：1320円（税込） ISBN978-4-8458-7136-0

社名 ： 株式会社リイド社 所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2 代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人 創業 ： 1960年4月 設立 ： 1974年11月 事業内容： 出版事業 URL ： http://www.leed.co.jp/