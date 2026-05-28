株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2026年5月29日(金曜日)に、『BEM』(斎藤潤一郎)を刊行いたします。

我々は力で世界を“正しい形”にしてきた。それがアメリカの魂だ！ 猟奇事件を追うFBI捜査官ヘイドリアンは、全米横断の旅路の果てに西海岸・ロサンゼルスへと辿り着く。 “エイリアンの陰謀”を暴くべく、ガイコツ剥き出しの刑事を相棒に、腐臭漂う路地裏からネオンに濡れた大通りへ―― 荒廃した世界を行く彼女が目にしたものとは…… これは侵略の物語ではない、アメリカという神話そのものだーー 『死都調布』『武蔵野』シリーズの作者が乾いたユーモアと皮肉、そして80年代ハリウッドSFへのオマージュとともに描く栄光と暴力の年代記。

【収録話】 01 Cold City,Hot Dog 02 THE DOG CATCHER 03 THE GREED 04 LAND OF DOOM 05 MIDNIGHT FALLOUT 06 HARVEST DAWN 07 AFTER BURNER 08 INTO THE BEYOND 09 MOST WANTED 10 PURGE 11 END BLUES

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連載：トーチweb

概要

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書籍名：BEM 著者：斎藤潤一郎 出版社：リイド社 装丁：鈴木哲生・中村陽道 ページ数：270ページ 判型：B6判 発行日：2025年5月29日（金曜日） 定価：1100円（税込） ISBN978-4-8458-7137-7

社名 ： 株式会社リイド社 所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2 代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人 創業 ： 1960年4月 設立 ： 1974年11月 事業内容： 出版事業 URL ： http://www.leed.co.jp/