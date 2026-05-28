マジックバー NXTは、2026年6月20日（土）に、賞金とプライドを懸けたエンターテインメントバトル「第1回 NXTマジックコンテスト」を開催いたします。 本イベントでは、北海道から福岡まで、全国各地から選りすぐりのコンテスタント10名が集結。優勝賞金10万円を懸けて、それぞれの持ち味を活かした最高のマジックパフォーマンスを披露します。

■ 本イベントの見どころ

1. お客様自身が勝者を決める「審査員資格」付き！ 観覧チケットをご購入いただいたお客様全員に「審査員資格」が付与されます。プロの審査員陣とともに、あなたの１票が次世代のチャンピオンを決定します。 2. アルコール含む「飲み放題」付きでお得に観覧！ チケット代金4,000円（税込）には、アルコールを含む飲み放題が含まれています。美味しいお酒を楽しみながら、至高のエンターテインメントを存分にご堪能いただけます。 3. 個性豊かな10名の出場者 全国から集まった実力派マジシャンに加え、驚愕のテクニックを持つ「中学生マジシャン」も3名参戦。世代を超えた熱い戦いが見込まれます。

■ 豪華審査員陣

* 塚原ゆうき * 雷人 * とむやむくん * R.Y.O * 東邦新悟

コンテスタント（全10名）

いくひろ / ぺる / まんぼう / ALICE / てってん / そう（中学生） / Nico / 奇術師勇太郎 / もと（中学生） / Atsuki（中学生）

【開催概要】

開催日程： 2026年6月20日（土） 時間： 14:00～18:30 （開場 13:30～） 会場： マジックバー NXT （〒300-0033 茨城県土浦市川口1-3 モール505A棟103） 料金： 観覧チケット 4,000円（税込） 審査員資格付き・アルコール飲み放題付き 予約方法： 完全予約制（お電話にて承ります） お問い合わせ： 070-2835-5449（担当：塚原）