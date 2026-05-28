経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、2026年5月28日、ソフトウェア開発を中心に、インフラ構築、人財支援、教育・認証支援までを幅広く展開する株式会社システムワン（本社：広島市中区、代表取締役：近藤徹）の全株式を取得し、完全子会社化しましたので、お知らせいたします。また、同日付で、システムワン社の代表取締役は、創業者の三谷明定から近藤徹へ交代しております。

背景および目的

BBSグループは、経営会計を基軸にした「総合バックオフィスサポーター」をめざし、コンサルティング、システム構築・運用、BPOの3事業を中心とした「BBSサイクル」を提供しています。 一方、システムワン社は、1985年の設立以来、製造業、流通業、金融業をはじめとする幅広い企業に対し、ソフトウェア開発やインフラ構築などのITソリューション事業を展開し、お客様のベストソリューションパートナーとして実績を積み重ねてきました。 BBSグループの中期経営計画「BBS2026」では「企業の総合バックオフィスサポーター」の実現を掲げるとともに、重要戦略の一つとしてNo.1戦略（エリア戦略）を推進し、広島地区を含む西日本地域における事業拡大を強化しています。 本件により、広島地区を地盤とするシステムワン社をBBSグループに迎えることで、当社子会社である株式会社BSCおよび当社西日本統括本部との連携を通じ、広島エリアにおける顧客基盤と開発体制の強化を図るとともに、西日本エリアにおける提案力および提供体制の拡充を推進してまいります。これにより、システムワン社の事業拡大のみならず、当社グループ全体として中期経営計画に沿った事業拡大および企業成長を推進するとともに、顧客企業の価値向上にも寄与してまいります。 以上の理由により、本件株式取得はBBSグループの企業価値向上に資するものと判断し、システムワン社の株式を取得し、完全子会社化いたしました。

システムワンの概要

（１）名称：株式会社システムワン （２）所在地：広島県広島市中区本川町1-1-22 デルタビル4F （３）代表者：代表取締役 近藤 徹 （４）設立年月日：1985年1月21日 （５）資本金：10,000千円 （６）事業内容：ソフトウェア開発を中心に、インフラ構築、人財支援、教育・認証支援までを幅広く展開

日程

（１）取締役会決議日：2026年3月27日 （２）株式譲渡契約締結日：2026年3月31日 （３）株式譲渡実行日：2026年5月28日

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/） 代表者：代表取締役社長 小宮 一浩 設立：1967年8月26日 所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F 事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本プレスリリースに関するお問い合わせ

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