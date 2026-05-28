セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役　伊藤 承正)は、2026年6月21日(日)に、シェルビー テンプル 先生(School of Optometry, Aston University, Honorary Professor)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』を開催します。


35-2見どころ


◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』 ※同時通訳付き

“The Clinical Impact of Macular Pigment in Preventive Medicine”

シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Temple

School of Optometry, Aston University, Honorary Professor

Division of Research, Enterprise and Innovation, University of Bristol, Head of Industry Partnerships

Azul Optics Ltd, CEO, Inventor and Co-founder


1)黄斑色素の重要な働き

2)網膜の光化学的障害

3)黄斑色素と認知機能・アルツハイマー病

4)MP-eyeの測定原理

5)黄斑色素をターゲットとした栄養介入効果

※キーワード：黄斑色素、視機能、Haidinger's brush現象、ルテイン・ゼアキサンチン


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N5Kbe3NnRzqDjsBRxKSLhg#/registration



◇講師紹介◇

シェルビー テンプル先生 / Dr. Shelby Temple

School of Optometry, Aston University, Honorary Professor

Division of Research, Enterprise and Innovation, University of Bristol, Head of Industry Partnerships

Azul Optics Ltd, CEO, Inventor and Co-founder


《ご経歴》

シェルビー テンプル先生は、Aston大学視能訓練学部の名誉教授であり、Azul Optics LtdのCEO兼共同創業者でいらっしゃいます。視覚科学分野を中心に、これまでに45報以上の査読付き論文および3章の専門書を執筆されております。また、国際学会において50回以上の講演・ポスター発表を行われるとともに、眼科医療従事者向けの継続教育(CPD)にも積極的に取り組まれております。

眼科機器に関する2件の特許を保有されており、さらに5大陸9か国において研究活動に従事されるなど、国際的に幅広い経験をお持ちです。これまでに4大陸7大学で教鞭を執られ、18件の研究プロジェクトを指導され、そのうち13件が学術論文として発表されております。

特に、加齢黄斑変性の重要なリスク因子を評価する新たな手法(MP-eye)の開発により、2017年には英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)より「Innovator of the Year」を受賞されるなど、その革新的な業績は高く評価されております。



◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名　　　：『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 2

開催日時　　：2026年6月21日(日) 10:00～12:00

開催形式　　：Zoomオンラインセミナー

プログラム　：10:00 オープニング・主催者挨拶

　　　　　　　10:20 『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』

　　　　　　　※同時通訳付き

　　　　　　　“The Clinical Impact of Macular Pigment in Preventive Medicine”

　　　　　　　シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Temple

　　　　　　　School of Optometry, Aston University, Honorary Professor

　　　　　　　Division of Research, Enterprise and Innovation,

　　　　　　　University of Bristol, Head of Industry Partnerships

　　　　　　　Azul Optics Ltd, CEO, Inventor and Co-founder

　　　　　　　12:00 エンディング

参加費　　　：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象　　　　：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　※一般の方はご参加できません。

定員　　　　：1,000人

お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N5Kbe3NnRzqDjsBRxKSLhg#/registration


企画・主催： セリスタ株式会社

Tel　　　 ： 03-3863-1003

E-mail　　： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



■会社概要

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング