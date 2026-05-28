《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー6/21(日)朝10時開催 『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』シェルビー テンプル 先生(School of Optometry,Aston University, Honorary Professor)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2026年6月21日(日)に、シェルビー テンプル 先生(School of Optometry, Aston University, Honorary Professor)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』を開催します。
35-2見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』 ※同時通訳付き
“The Clinical Impact of Macular Pigment in Preventive Medicine”
シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Temple
School of Optometry, Aston University, Honorary Professor
Division of Research, Enterprise and Innovation, University of Bristol, Head of Industry Partnerships
Azul Optics Ltd, CEO, Inventor and Co-founder
1)黄斑色素の重要な働き
2)網膜の光化学的障害
3)黄斑色素と認知機能・アルツハイマー病
4)MP-eyeの測定原理
5)黄斑色素をターゲットとした栄養介入効果
※キーワード：黄斑色素、視機能、Haidinger's brush現象、ルテイン・ゼアキサンチン
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N5Kbe3NnRzqDjsBRxKSLhg#/registration
◇講師紹介◇
シェルビー テンプル先生 / Dr. Shelby Temple
School of Optometry, Aston University, Honorary Professor
Division of Research, Enterprise and Innovation, University of Bristol, Head of Industry Partnerships
Azul Optics Ltd, CEO, Inventor and Co-founder
《ご経歴》
シェルビー テンプル先生は、Aston大学視能訓練学部の名誉教授であり、Azul Optics LtdのCEO兼共同創業者でいらっしゃいます。視覚科学分野を中心に、これまでに45報以上の査読付き論文および3章の専門書を執筆されております。また、国際学会において50回以上の講演・ポスター発表を行われるとともに、眼科医療従事者向けの継続教育(CPD)にも積極的に取り組まれております。
眼科機器に関する2件の特許を保有されており、さらに5大陸9か国において研究活動に従事されるなど、国際的に幅広い経験をお持ちです。これまでに4大陸7大学で教鞭を執られ、18件の研究プロジェクトを指導され、そのうち13件が学術論文として発表されております。
特に、加齢黄斑変性の重要なリスク因子を評価する新たな手法(MP-eye)の開発により、2017年には英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)より「Innovator of the Year」を受賞されるなど、その革新的な業績は高く評価されております。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 2
開催日時 ：2026年6月21日(日) 10:00～12:00
開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
プログラム ：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』
※同時通訳付き
“The Clinical Impact of Macular Pigment in Preventive Medicine”
シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Temple
School of Optometry, Aston University, Honorary Professor
Division of Research, Enterprise and Innovation,
University of Bristol, Head of Industry Partnerships
Azul Optics Ltd, CEO, Inventor and Co-founder
12:00 エンディング
参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ：1,000人
お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N5Kbe3NnRzqDjsBRxKSLhg#/registration
企画・主催： セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング