株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、フランスのラグジュアリーブランド「KARL LAGERFELD（カール・ラガーフェルド）」において、これまで展開してきたウォッチコレクションに加え、新たにジュエリーコレクションの取り扱いを開始いたします。

2026年春夏シーズンでは、パールやブランドアイコンを取り入れたネックレス、ブレスレットなど、2つのジュエリーコレクション・全18モデルを展開。 2026年6月1日（月）より、ZOZOTOWN、ジュエリーコネクション、ビヨンクール楽天市場店にて販売を開始いたします。

モードな感性を、日常に取り入れるジュエリーコレクション

2026年春夏ジュエリーコレクションは、KARL LAGERFELDらしいクリーンなラインとモードな感性を、日常に取り入れやすいアクセサリーへと落とし込んだラインアップです。 ブランドのアイコニックなDNAを、パール、クリスタル、チャームモチーフなどを通して表現。タイムレスなエレガンスと、遊び心のあるディテールを融合したコレクションに仕上げています。

また、KARL LAGERFELDのグローバルアンバサダーを務めるParis Hilton（パリス・ヒルトン）の存在も、今シーズンの華やかなムードを象徴。 モードなエッジとグラマラスな空気感が、ジュエリーラインの魅力をさらに引き立てています。

Pearl Collection

パールをモダンに再解釈したエレガントなコレクション

「Pearl Collection」では、クラシックなパールジュエリーをKARL LAGERFELDらしい視点でモダン再構築。パールにクリスタルやバゲットカットストーン、KARLロゴを組み合わせることで、上品さの中にモードなアクセントを加えています。

NECKLACES

イエローゴールドカラーやシルバーカラーのチェーンとの組み合わせにより、デイリーからドレスアップまで幅広いスタイリングに取り入れやすいデザインが特徴です。ネックレス、ブレスレットを中心に展開し、シンプルながらも存在感のあるジュエリーラインとなっています。

BRACELETS

Charm Collection

ブランドの世界観を楽しめるプレイフルなデザイン

「Charm Collection」では、KARL LAGERFELDを象徴するアイコニックなモチーフをアクセサリーへ落とし込みました。KARLのシルエットを思わせるチャームをはじめ、シグネチャーアクセサリーとして知られるファンモチーフ、愛猫“Choupette（シュペット）” 、ブランドロゴのスクリプト、クリスタルをあしらったハートモチーフなど、ブランドのストーリーを感じさせるディテールが揃います。遊び心がありながらも洗練されたデザインで、スタイリングのアクセントとして楽しめるコレクションです。

KARL LAGERFELD JEWELS 2026SS

発売日：2026年6月1日（月） 販売店舗：ZOZOTOWN、ジュエリーコネクション、ビヨンクール楽天市場店、他 ▼お客様お問い合わせ先 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201

KARL LAGERFELD 世界的デザイナーKarl Lagerfeldの名を冠したフランス発ラグジュアリーブランド。 モード、ロック、クラシックを融合した独自のスタイルを特徴とし、ファッション、アクセサリー、ウォッチなど幅広いカテゴリーを展開しています。