コスモスイニシアのヘルスキーパー（企業内理療師）が運営するリフレッシュルームが6月に設立25周年、在職者の約8割が継続活用〜「施術を超えた存在」として従業員の健康と働きがいを支える〜

コメント：「この職場では、施術を通じて従業員のみなさんと日々向き合い、信頼関係を積み上げながら仕事ができています。入社以来20年以上、楽しく仕事を続けられているのは、任せていただける環境と、働きやすい職場づくりへの会社の姿勢があるからだと思います。ヘルスキーパーという仕事がまだ多くの人に知られていないことが課題ですが、この職種がいかに従業員の健康と職場の活力に貢献できるか、これからも現場から発信していきたいと思っています。」